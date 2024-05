Le conseil de Nashville rejette la pancarte de Morgan Wallen citant des « actions préjudiciables »

Le bar Broadway de Morgan Wallen devrait ouvrir ses portes ce week-end du Memorial Day, mais une pancarte portant son nom ne rejoindra pas la foule légendaire de néons sur la Honky Tonk Highway de Nashville.

Le conseil de Nashville a catégoriquement rejeté le projet d’une pancarte de 20 pieds annonçant « Morgan Wallen’s This Bar » mardi, citant l’utilisation passée par la star de la musique country d’insultes racistes et des accusations de crime et de délit en cours pour une chaise jetée du toit de six étages d’un autre bar de Broadway. Avril.

« Je ne veux pas voir un panneau publicitaire avec le nom d’une personne qui jette des chaises du haut des balcons et qui prononce des insultes racistes », a déclaré mardi Delishia Porterfield, membre du Conseil général.

Le conseil a voté 30 contre 3 pour refuser le empiètement aérien pour permettre la construction et l’installation de l’enseigne. Quatre membres du conseil, dont Courtney Johnston, challenger du 5e district du Congrès, se sont abstenus. L’approbation du Conseil est nécessaire chaque fois qu’un panneau est construit sur une emprise publique – dans ce cas, un trottoir dans l’un des quartiers les plus emblématiques de Nashville.

Le bar Wallen, appelé « This Bar and Tennessee Kitchen » d’après sa chanson du même nom de 2019, est situé au 107 Fourth Avenue North, à côté de l’Auditorium Ryman. Le bâtiment de six étages comprendra six bars, un toit et trois scènes de musique live.

Les représentants de Wallen et TC Restaurant Group, la société qui développe et gère le bar, ont refusé de commenter la décision du conseil.

Arrestations de Morgan Wallen à Broadway

Des documents de la police accusent Wallen d’avoir jeté une chaise par-dessus la balustrade du nouveau honky-tonk de six étages du chef Eric Church, vers 23 heures le 7 avril. La chaise a atterri à quelques mètres de plusieurs policiers de Nashville qui se tenaient devant le bâtiment. , selon l’affidavit d’arrestation de Wallen.

Chief’s est situé à moins de 600 pieds dans la rue du nouveau bar Wallen.

Wallen comparaîtra devant le tribunal de Nashville le 15 août. L’homme de 30 ans fait face à trois chefs d’accusation de crime de classe E pour mise en danger imprudente avec une arme mortelle et un chef de conduite désordonnée, un délit de classe C.

« Je ne suis pas fier de mon comportement et j’accepte mes responsabilités », a écrit Wallen sur X, l’ancienne plateforme Twitter, quelques jours après son arrestation. « Je ne me sentais pas bien en public jusqu’à ce que je fasse amende honorable auprès de certaines personnes. J’ai contacté les forces de l’ordre de Nashville, ma famille et les bonnes personnes du Chief’s. »

Ce n’est pas la première fois que Wallen est arrêté dans le centre-ville de Nashville – la police l’a arrêté pour ivresse publique et conduite désordonnée en mai 2020 après que Wallen a été expulsé du Big Ass Honky Tonk Rock N’ Roll Steakhouse de Kid Rock pour avoir « donné des coups de pied à des objets en verre ». » et se bagarrer verbalement avec les passants. Mais ces accusations ont probablement été effacées ; ils sont absents des dossiers du tribunal pénal du comté de Davidson.

Les membres du Conseil dénoncent les actions de Wallen

Le membre du conseil Jacob Kupin, qui représente le centre-ville de Nashville, a parrainé le projet de loi et a été l’un des trois membres du conseil à avoir voté en faveur du feu vert pour l’installation du panneau. Bien que la législation sur l’empiétement aérien soit généralement transmise au Conseil métropolitain, Kupin a déclaré qu’il estimait qu’il ne pouvait pas « laisser cet individu se faufiler tranquillement ».

« Cela m’a frappé de constater que… nous mettons une pancarte avec le nom de quelqu’un qui n’a pas été un bon acteur en ville », a déclaré Kupin, ajoutant que Wallen avait depuis « fait des efforts pour s’excuser et se faire pardonner ».

Kupin a déclaré qu’il avait voté en faveur de la législation parce que TC Restaurant Group « a été vraiment un bon partenaire dans tout ce qui se passe au centre-ville » et il a estimé qu’ils ne devraient pas être pénalisés pour ce qui s’est passé.

« Pour moi, il est important de rappeler à ceux qui regardent à la maison, au public, que vous soyez une célébrité, quelqu’un qui vient dans notre ville ou quelqu’un qui vit ici, que le centre-ville doit être un endroit sûr », a-t-il déclaré.

Mais la majorité des membres du conseil ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas ignorer les actions de Wallen, plusieurs faisant référence à un enregistrement de 2021 montrant Wallen ivre utilisant une insulte raciste. Il s’est ensuite engagé à donner un total de 500 000 $ à des organisations telles que la Black Music Action Coalition et le National Museum of African American Music de Nashville – dons vérifiés comme complets par USA TODAY en septembre 2021.

Brenda Gadd, membre du conseil du district 24, a fait remarquer que Wallen est « quelqu’un qui continue d’avoir une seconde chance ».

« M. Wallen est un compatriote de l’Est du Tennesse. Il nous donne à tous une mauvaise réputation », a déclaré Jordan Huffman, membre du conseil du district 14. « Ses commentaires sont haineux ; ses actions sont nuisibles. »

Antoinette Lee, membre du conseil du district 33, faisant vraisemblablement référence au conseil métropolitain, a déclaré que les entités s’exprimant et disant non pourraient « aider les gens qui commettent ces actions nuisibles à réfléchir à deux fois ».

Signes de désaccord

Le débat sur la signalisation de Lower Broadway a déjà saisi la mairie.

En janvier 2019, le conseil de Nashville a débattu de l’approbation d’une enseigne au néon de 20 pieds comportant une guitare avec une base en forme de fesses de femme pour le Big Ass Honky Tonk Rock N’ Roll Steakhouse de Kid Rock.

Le conseil a finalement approuvé la proposition par 27 voix contre 3, avec trois abstentions, mais non sans exprimer son mécontentement.

« Je pense que celui-ci franchit la frontière entre le bon goût, la convivialité familiale et je pense que ce que nous aimerions que Nashville dépeignait aux gens qui viennent nous rendre visite », a déclaré Kathleen Murphy, alors membre du Conseil.

Cette législation a été parrainée par Freddie O’Connell, alors membre du conseil du district 19, aujourd’hui maire de Nashville. L’ancien maire de Nashville, John Cooper, alors membre du conseil général, a voté contre la mesure, tout comme Lee, qui effectuait alors son premier mandat.

Certains membres du conseil qui ont contesté le panneau ont cédé après que l’avocat du Metro Council de l’époque, Mike Jameson, a indiqué que le rejet du panneau de Rock en raison de vulgarité ou d’obscénité pourrait conduire à un procès en vertu du premier amendement.

Les membres du Metro Council n’ont pas discuté de l’applicabilité du premier amendement ou des éventuelles contestations juridiques avant de voter mardi.

Comment les membres du conseil de Metro Nashville ont voté :

En faveur: Jacob Kupin, Jennifer Webb et Jeff Eslick

Opposé: Zulfat Suara, Delishia Porterfield, Quin Evans-Segall, Burkley Allen, Olivia Hill, Joy Smith Kimbrough, Jennifer Gamble, Clay Capp, Emily Benedict, Deonte Harrell, Erin Evans, Russ Bradford, Jordan Huffman, Terry Vo, Tom Cash, Rollin Horton , Brandon Taylor, Sheri Weiner, Thom Druffel, Brenda Gadd, Jeff Preptit, Bob Nash, David Benton, Tasha Ellis, Sandra Sepulveda, John Rutherford, Joy Styles, Antoinette Lee, Sandy Ewing et Jason Spain

Abstention : Kyonzte Toombs, Mike Cortese, Jeff Gregg et Courtney Johnston

Récusé : Sean Parker

Audrey Gibbs, Kirsten Fiscus et Marcus K. Dowling ont contribué.