Le conseil de Nashville déclare que Morgan Wallen n’est pas autorisé à avoir une pancarte à l’extérieur du nouveau bar du centre-ville

Chaque star de la musique country qui possède un bar au centre-ville voit son nom mis en lumière.

Qu’il s’agisse de Garth Brooks ou de Miranda Lambert, ils ont une grande enseigne au néon suspendue à l’extérieur de leur établissement pour vous souhaiter la bienvenue.

Cependant, le chanteur country Morgan Wallen ne verra pas son nom sous les projecteurs à l’extérieur de son nouveau bar de Broadway, car les membres du Metro Council affirment que ses actions ont des conséquences.

Les membres du conseil ont voté contre mardi soir l’autorisation d’installer l’enseigne au néon de Wallen devant son bar. Trente membres ont voté contre la signalisation tandis que seulement trois membres ont voté en faveur.

Il n’y a rien de mal avec le panneau et il répond à toutes les réglementations de zonage. Cela survient alors que Wallen est accusé d’avoir jeté une chaise du bar sur le toit du centre-ville d’Eric Church, Chief’s. La chaise a atterri à environ un mètre près des agents de la police métropolitaine, et Wallen fait face à trois chefs d’accusation de mise en danger par imprudence et à un chef d’accusation de délit de conduite désordonnée.

Aujourd’hui, certains membres du Metro Council le qualifient de mauvais ambassadeur de la ville de Nashville, affirmant que c’est la raison pour laquelle ils ne veulent pas que son nom soit affiché à l’extérieur du bar de Broadway.

Jordan Huffman, membre du conseil métropolitain, est allé jusqu’à dire que les actions de Wallen et les commentaires passés ne devraient pas être applaudis.

« Il nous donne à tous une mauvaise réputation », a déclaré le conseiller Huffman. « Ses commentaires sont haineux, ses actions sont nuisibles et il n’a pas sa place dans cette ville en ce qui me concerne. Je suis fatigué de cette ville qui se penche pour rendre heureux quiconque fait un commentaire qu’il veut. Nous continuons sur cette voie. »

La salle de Wallen « » sera toujours ouvert pendant le week-end du Memorial Day, mais n’aura pas de signalisation au néon après le vote du conseil. Le nouveau bar sera situé au 107e 4e avenue Nord.

Quant à la récente arrestation de Wallen, il devrait comparaître devant un tribunal de Nashville en août.

Pour regarder la réunion du Conseil Métro où le vote est discuté, voir ci-dessous :

Suivez FOX Nashville sur , , et !