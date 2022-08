Le conseil de Nashville axe la candidature à la convention du GOP ; Milwaukee en ligne

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Le conseil du métro de Nashville a probablement porté un coup final aux partisans de la convocation de la Convention nationale républicaine de 2024 dans la ville, laissant Milwaukee comme le vainqueur presque certain pour accueillir la plus grande fête du GOP.

Le conseil de la ville démocrate de confiance dans un État républicain du sud a voté mardi soir en faveur d’un projet de loi qui aurait mis en place un projet d’accord pour accueillir l’événement. Dans le conseil de 40 personnes, 10 membres ont voté pour l’accord de la convention et 22 ont voté contre.

Le comité de sélection du site du RNC a recommandé le mois dernier que Milwaukee accueille l’événement après que le conseil de Nashville a retiré son accord proposé pour accueillir la convention de nomination présidentielle. Une poussée relancée pour Nashville ne s’est pas mieux comportée.

Milwaukee est également un bastion démocrate, mais malgré certains sentiments mitigés, un cadre similaire a été approuvé en juin qui traverse la logistique de son hébergement là-bas.

Il reste à voir si et comment les législateurs républicains du Tennessee visent Nashville en réponse au rejet du RNC.

Le président de la Chambre du GOP, Cameron Sexton, a qualifié mercredi les dirigeants de la ville de “conseil le plus progressiste et libéral d’Amérique” pour avoir rejeté la convention, mais a déclaré que toute “décision concernant le métro de Nashville” pouvait attendre le début de la prochaine session législative en janvier. Il s’est dit “certain qu’il y aura de nombreuses discussions sur cette question”.

Le lieutenant-gouverneur Randy McNally a déclaré que le vote montre que les dirigeants de Nashville “ne souhaitent pas servir d’ambassadeurs pour notre État”.

Le maire de Nashville, John Cooper, et d’autres ont exprimé des inquiétudes concernant la sécurité, le compromis économique de devoir fermer le centre-ville animé, à l’exception des activités de congrès et les implications de l’immobilisation des ressources de la ville pour l’événement.

Certains dirigeants progressistes sont allés plus loin, arguant que l’accueil du rassemblement républicain massif irait à l’encontre des valeurs de la ville. Plusieurs membres du conseil ont écrit une lettre ouverte au président du GOP de l’État, Scott Golden, en juin, demandant si les républicains du Tennessee prévoyaient de rester « extérieurement hostiles » aux efforts de Nashville pour être un moteur économique accueillant pour l’État tout en gérant la croissance massive de la ville.

Les républicains ont divisé la ville en trois districts qui s’étendent dans les zones rurales dans l’espoir de renverser ce qui était un siège démocrate ; a adopté une interdiction quasi totale qui a forcé la clinique Planned Parenthood de la ville à cesser de proposer des avortements; et a imposé de nombreuses lois ciblant la ville, y compris un programme de bons scolaires applicable dans seulement deux zones qui sont à la fois démocrates, Nashville et le comté de Shelby de Memphis.

Le conseiller municipal Robert Swope, qui a parrainé la proposition de convention du GOP, a demandé mardi quels groupes la ville pourrait refuser ensuite.

“Le danger réel et actuel de ne pas soutenir cette ordonnance est le dommage international que dire” non “fera à la réputation stellaire, accueillante et inclusive de Nashville”, a déclaré Swope.

Pendant deux décennies, les républicains ont placé leur convention de nomination dans des États swing – Caroline du Nord, Ohio et Floride. Trump a remporté ses concours présidentiels de manière décisive dans le Tennessee. Il a remporté de justesse le Wisconsin en 2016, mais a perdu contre Biden avec une marge presque identique en 2020.

Milwaukee a accueilli la convention des démocrates 2020, mais la pandémie de coronavirus a forcé cette réunion à se tenir presque entièrement en ligne, et Joe Biden a accepté la nomination dans le Delaware.

Le Wisconsin pourrait déterminer qui gagnera en 2024, tandis que le Tennessee n’a pas soutenu de démocrate à la présidence depuis 1996.

Jonathan Mattise, Associated Press