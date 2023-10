Le conseil de Marengo approuve un plan de trottoir de 328 000 $ – Shaw Local

Une série d’améliorations des trottoirs et des parkings, estimée à 328 000 $, a été approuvée lundi par le conseil municipal de Marengo et leur construction sera prévue au printemps.

Les zones ciblées comprendront le trottoir de la route 23 entre l’autoroute Grant et la promenade Municipale; les trottoirs des rues secondaires sur Grant Highway, Washington Street et Prairie Street ; le trottoir de la rue Taylor; un parking au coin des rues Ann et Washington ; et un deuxième terrain à côté de Washington Street.

Des réparations à un troisième parking derrière l’hôtel de ville, au 132 E. Prairie St., pour environ 100 000 $, ont été envisagées mais n’ont pas été incluses dans le plan.

L’administrateur municipal Joshua Blakemore a déclaré que le parking derrière l’hôtel de ville a fait l’objet de travaux d’entretien au fil des ans, tels que des revêtements d’étanchéité et des rayures, mais que les autres parkings ont été plus négligés.

Il a déclaré que les travaux sur le parking des rues Washington et Ann pourraient nécessiter un partenariat avec le propriétaire privé voisin, et que le personnel pourrait envisager d’étendre les travaux au sud de West Washington Street.

Pour financer le projet, la ville utilisera environ 321 000 $ provenant de la clôture de son fonds de prêt renouvelable, dans l’espoir que les offres seront suffisamment basses pour que la ville n’ait pas à puiser dans ses fonds d’amélioration des immobilisations pour couvrir le reste.

Blakemore a déclaré qu’il n’y avait eu aucun commentaire public sur les réparations lundi.

Les membres du Conseil ont également approuvé une politique officielle de financement des retraites de la police qui démontre l’intention de la ville de progresser vers un financement adéquat des retraites.