Le 15 mars, le Conseil européen a approuvé une nouvelle stratégie sur les produits chimiques définissant une vision à long terme de la politique de l’UE en matière de produits chimiques.

Selon le Conseil, la stratégie vise à créer un environnement sans produits toxiques avec un niveau de protection plus élevé de la santé humaine et de l’environnement, tout en renforçant la compétitivité de l’industrie chimique de l’UE. Dans ses conclusions, le Conseil a demandé à la Commission de mettre en œuvre les actions prévues dans la stratégie, y compris des modifications ciblées visant à rationaliser la législation de l’UE sur les produits chimiques, à remplacer et à réduire au minimum les substances préoccupantes et à éliminer progressivement les produits chimiques les plus nocifs à des fins sociales non essentielles.

La stratégie vise spécifiquement à interdire les produits chimiques les plus nocifs dans les produits de consommation tels que les cosmétiques, les jouets, les détergents, les articles de puériculture, les meubles, les textiles ou les matériaux qui entrent en contact avec les aliments, à moins qu’ils ne soient jugés essentiels pour la santé, la sécurité ou le fonctionnement de société, ou si aucune alternative n’est disponible.

Le Conseil a également souligné l’importance de limiter l’exposition aux perturbateurs endocriniens, qui sont dangereux pour le système hormonal, et de réduire les effets nocifs des mélanges chimiques.

La stratégie vise à éliminer les produits chimiques dangereux qui affectent les groupes vulnérables. Dans l’ensemble, tous les produits chimiques devraient être utilisés de manière plus durable et plus sûre, a déclaré le Conseil.

Une nouveauté clé de la stratégie est le déplacement de l’attention vers une approche «sûre et durable dès la conception». Les États membres soutiennent cette approche du cycle de vie qui prend en compte la toxicité des produits chimiques à tous les stades de leur existence – de la fabrication à l’utilisation, en passant par le recyclage et l’élimination. Le but est d’empêcher les produits chimiques dangereux de pénétrer dans les produits dès la phase de conception. Cette approche vise également à stimuler l’innovation et la durabilité dans le secteur de la chimie.

Le Conseil a approuvé que l’UE joue un rôle de premier plan au niveau mondial, en faisant la promotion de ses règles sur les produits chimiques en tant que norme d’or, et en veillant à ce que l’UE ait garanti l’accès aux produits chimiques qui sont essentiels pour la santé et le fonctionnement de la société.