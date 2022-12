Le conseil de l’ONU évince l’Iran de la commission de l’ONU soutenant les femmes

NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil économique et social de l’ONU a voté mercredi pour évincer immédiatement l’Iran du premier organe mondial de l’ONU luttant pour l’égalité des sexes en raison de sa violation systématique des droits des femmes et des filles.

La résolution parrainée par les États-Unis a été déclenchée par la répression brutale en cours de l’Iran contre des manifestants pacifiques qui sont descendus dans la rue en septembre après la mort d’une femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs.

Le vote pour retirer l’Iran de la Commission de la condition de la femme pour le reste de son mandat 2022-2026 a été de 29 voix contre 8 avec 16 abstentions au sein du conseil de 54 membres.

La Russie s’est opposée à la résolution et a déclaré avant le vote qu’elle souhaitait obtenir l’avis d’experts juridiques de l’ONU sur la question de savoir si le Conseil économique et social était légalement en mesure d’évincer l’Iran.

La résolution exprime une “sérieuse préoccupation” face aux actions de l’Iran depuis septembre “pour saper continuellement et supprimer de plus en plus les droits humains des femmes et des filles, y compris le droit à la liberté d’expression et d’opinion, souvent avec un recours excessif à la force, en appliquant des politiques manifestement contraires aux droits humains des femmes et des filles et au mandat de la Commission de la condition de la femme, ainsi que par le recours à la force létale entraînant la mort de manifestants pacifiques, y compris des femmes et des filles.

Créée en 1946, la Commission de la condition de la femme joue un rôle de premier plan dans la promotion des droits des femmes, en documentant la réalité de la vie des femmes dans le monde et en élaborant des normes mondiales pour autonomiser les femmes et parvenir à l’égalité des sexes.

Ses 45 membres, issus de toutes les régions du monde, sont élus pour un mandat de quatre ans par le Conseil économique et social des Nations Unies. L’Iran a été élu dans la région asiatique.

Edith M. Lederer, Associated Press