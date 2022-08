Le Conseil de l’ONU divisé sur les exemptions de voyage des talibans

NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité divisé de l’ONU s’efforçait de parvenir à un accord sur l’opportunité de prolonger les exemptions de voyage pour 13 responsables talibans actuellement au pouvoir en Afghanistan, qui doivent expirer vendredi à minuit.

Des diplomates ont déclaré que la Russie et la Chine souhaitaient autoriser les 13 à continuer de voyager tandis que les États-Unis et les pays occidentaux étaient déterminés à en réduire le nombre pour protester contre le recul des droits des femmes par les talibans et l’échec à former un gouvernement inclusif comme il l’avait promis.

Des dizaines de membres talibans figurent depuis des années sur la liste noire des sanctions de l’ONU, sous réserve d’une interdiction de voyager, d’un gel des avoirs et d’un embargo sur les armes. Mais certains responsables talibans ont obtenu des dérogations afin qu’ils puissent voyager pour participer à des pourparlers visant à rétablir la paix et la stabilité en Afghanistan.

Depuis la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans le 15 août dernier, alors que les forces américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières étapes de leur retrait chaotique du pays après 20 ans, pas moins de 700 personnes ont été tuées et 1 400 blessées, même si la sécurité dans l’ensemble s’est améliorée, selon un rapport publié le mois dernier par la mission politique de l’ONU en Afghanistan. Il a mis en évidence la manière dont les femmes ont été privées de bon nombre de leurs droits fondamentaux, exclues de l’enseignement secondaire et soumises à des restrictions de mouvement.

En juin, le comité du Conseil de sécurité surveillant les sanctions contre les talibans a interdit à deux responsables talibans de voyager en réponse à leur répression contre les femmes – Said Ahmad Shaidkhel, vice-ministre de l’éducation par intérim, et Abdul Baqi Basir Awal Shah, également connu sous le nom d’Abdul Baqi Haqqani, le ministre de l’Enseignement supérieur par intérim.

Avec l’expiration imminente des dérogations de voyage pour les 13 autres responsables talibans, les États-Unis ont proposé jeudi de réimposer l’interdiction de voyager à sept d’entre eux et de maintenir l’exemption pour six autres, mais en limitant leur voyage uniquement au Qatar, où les États-Unis et les talibans des pourparlers ont eu lieu, ont déclaré des diplomates du conseil, s’exprimant sous couvert d’anonymat car les discussions ont été privées.

La Russie et la Chine ont fait une proposition rivale selon laquelle les 13 responsables talibans bénéficieraient d’exemptions de voyage pendant 90 jours, mais uniquement pour se rendre en Russie, en Chine, au Qatar et dans les “pays de la région”, ont déclaré les diplomates.

La Russie et la Chine se sont opposées à la proposition américaine, ont déclaré les diplomates, et le Royaume-Uni, la France et l’Irlande se sont opposés à la proposition russo-chinoise, insistant sur le fait que l’exemption ne peut pas continuer pour les 13 responsables en raison du manque de progrès des talibans pour atteindre ses objectifs. engagements sur les femmes, la formation d’un gouvernement inclusif et d’autres questions.

Vendredi après-midi, ont déclaré des diplomates, les États-Unis ont révisé leur proposition qui interdirait les voyages de sept des responsables talibans et maintiendrait les dérogations de voyage pour six autres pendant 90 jours sans limites géographiques.

À moins que les 15 membres du conseil ne parviennent à un accord avant minuit vendredi, une interdiction de voyager sera réimposée aux 13 responsables talibans.

