Le Conseil de l’ONU adopte une résolution demandant la fin des violences au Myanmar

NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé mercredi sa toute première résolution sur le Myanmar, exigeant la fin immédiate de la violence dans ce pays d’Asie du Sud-Est et exhortant ses dirigeants militaires à libérer tous les prisonniers “détenus arbitrairement”, y compris l’ancien dirigeant Aung San Suu Kyi.

La résolution a réitéré l’appel lancé par le conseil de 15 membres pour que le pays maintienne les institutions démocratiques et respecte les droits de l’homme. Le vote du conseil était de 12 à 0 avec trois abstentions, la Chine, la Russie et l’Inde.

La résolution est la première adoptée par l’organe le plus puissant de l’ONU depuis que le pays anciennement connu sous le nom de Birmanie a rejoint l’ONU en 1948, selon le Royaume-Uni qui l’a rédigée.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré avant le vote de mercredi que le secrétaire général Antonio Guterres restait “extrêmement préoccupé” par la détérioration de la situation humanitaire et des droits de l’homme au Myanmar.

“Toute opportunité pour le Conseil de sécurité de parler d’une seule voix forte et unie sur n’importe quelle question et en particulier sur le Myanmar serait la bienvenue”, a déclaré Dujarric.

Pendant cinq décennies, le Myanmar a langui sous un régime militaire strict qui a conduit à un isolement international et à des sanctions. Alors que les généraux desserraient leur emprise, culminant avec l’ascension de Suu Kyi à la direction des élections de 2015, la communauté internationale a réagi en levant la plupart des sanctions et en investissant dans le pays.

Cela s’est terminé avec le coup d’État militaire du 1er février 2021 à la suite des élections de novembre 2020 au cours desquelles le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi a remporté une victoire écrasante et l’armée a contesté le résultat comme frauduleux.

La prise de contrôle s’est heurtée à une opposition publique massive, qui s’est depuis transformée en résistance armée que certains experts de l’ONU ont qualifiée de guerre civile.

Le mois dernier, l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, une organisation de surveillance des droits, a déclaré que plus de 16 000 personnes avaient été détenues pour des motifs politiques au Myanmar depuis la prise de pouvoir par l’armée. Parmi les personnes arrêtées, plus de 13 000 étaient toujours en détention. L’association a déclaré qu’au moins 2 465 civils avaient été tués depuis la prise de contrôle en 2021, bien que le nombre soit considéré comme beaucoup plus élevé.

Une grande partie de la communauté internationale, y compris les autres membres du Myanmar au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, ont exprimé leur frustration face à la ligne dure que les généraux ont adoptée pour résister à la réforme. Les dirigeants du Myanmar ont convenu d’un plan en cinq points de l’ASEAN en avril 2021 pour rétablir la paix et la stabilité dans le pays, mais l’armée a fait peu d’efforts pour mettre en œuvre le plan.

Le plan prévoit la cessation immédiate de la violence, un dialogue entre toutes les parties concernées, la médiation du processus de dialogue par un envoyé spécial de l’ASEAN, la fourniture d’une aide humanitaire par les canaux de l’ASEAN et une visite au Myanmar par l’envoyé spécial de l’association pour rencontrer toutes les parties concernées. . L’envoyé spécial actuel de l’ONU, Noeleen Heyzer, et l’envoyé spécial de l’ASEAN, Prak Sokhonn, un ministre cambodgien, se sont tous deux rendus au Myanmar, mais aucun n’a été autorisé à rencontrer Suu Kyi.

Le projet de résolution « reconnaît le rôle central de l’ASEAN dans la recherche d’une solution pacifique à la crise au Myanmar » et encourage la communauté internationale à soutenir les efforts de l’ASEAN, notamment dans la mise en œuvre du consensus en cinq points.

Notant l’engagement de l’armée du Myanmar auprès des dirigeants de l’ASEAN en avril 2021 pour soutenir le consensus en cinq points, le projet appelle à des “actions concrètes et immédiates” pour mettre en œuvre “effectivement et pleinement” le plan.

Il exhorte toutes les parties au Myanmar à travailler avec les émissaires de l’ONU et de l’ASEAN pour entamer un dialogue visant à résoudre pacifiquement la crise dans le pays.

La résolution exprime également sa “profonde préoccupation” face à l’état d’urgence permanent imposé par l’armée, l’arrestation de Suu Kyi et de l’ancien président Win Myint qui devraient être libérés immédiatement et “le nombre croissant de personnes déplacées à l’intérieur du pays et l’augmentation spectaculaire de l’aide humanitaire”. besoin.” Il réitère la condamnation par le conseil de l’exécution de militants en juillet.

La résolution souligne la nécessité “d’un processus pacifique, authentique et inclusif pour désamorcer la violence et parvenir à une résolution politique durable”.

Cela souligne également la nécessité de résoudre la crise dans l’État de Rakhine et de créer les conditions pour le retour des musulmans de la minorité ethnique rohingya, la plupart chassés par la répression militaire du pays à majorité bouddhiste en août 2018. Quelque 700 000 personnes vivent toujours en tant que réfugiés au Bangladesh voisin tandis que d’autres restent déplacées au Myanmar.

