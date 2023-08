Le conseil de Londres bloque le projet de la Chine de construire une ambassade près de la tour de Londres

Tower Hamlets, un conseil du gouvernement local à Londres, a empêché la Chine de poursuivre un projet qui aurait créé le plus grand complexe diplomatique de Grande-Bretagne.

L’ambassade proposée par Pékin près de la tour de Londres aurait été 18% plus grande que la nouvelle ambassade américaine de la ville.

Le conseil local a déclaré que l’ambassade proposée par Pékin pourrait augmenter le risque de terrorisme, de manifestations et de trafic dans une région que des millions de touristes visitent chaque année.

Les projets de la Chine de construire une nouvelle ambassade près de la tour de Londres sont au point mort suite à l’opposition locale à ce qui serait le plus grand complexe diplomatique de Grande-Bretagne.

L’arrondissement de Tower Hamlets, le conseil du gouvernement local de Londres responsable de la zone, a bloqué le projet en février, invoquant des inquiétudes concernant le risque accru d’attaques terroristes, de manifestations et de circulation dans une zone visitée par des millions de touristes chaque année.

Les autorités chinoises avaient jusqu’à jeudi pour faire appel de la décision auprès du gouvernement britannique, mais ne l’ont pas fait, a déclaré Tower Hamlets.

« Si le demandeur voulait faire appel par le biais de la procédure d’enquête publique, il aurait déjà dû nous en informer en tant qu’autorité locale de planification », a déclaré Tower Hamlets dans un communiqué. « Nous n’avons reçu aucune notification de ce type de la part du demandeur. »

Les plans de la Chine prévoyaient un réaménagement complet d’un site de 5,2 acres qui abritait la Royal Mint de 1811 à 1968, en démolissant certains des bâtiments existants et en en restaurant d’autres. Le nouveau complexe de l’ambassade comprendrait quelque 57 000 mètres carrés de surface au sol, y compris des bureaux, un bâtiment d’échange culturel et 225 appartements.

C’est environ 18% plus grand que la nouvelle ambassade des États-Unis à Londres, qui a ouvert ses portes en 2018 avec 48 000 mètres carrés d’espace.

Alors que les responsables de la planification de Tower Hamlets recommandaient d’autoriser le projet, le conseil d’arrondissement a voté le 10 février pour refuser le permis de construire.

L’ambassade de Chine à Londres a appelé le gouvernement britannique à intervenir.

« Il est de l’obligation internationale du pays hôte de fournir des facilités et un soutien pour la construction de locaux diplomatiques », a déclaré l’ambassade dans un communiqué. « Nous exhortons la partie britannique à remplir ses obligations internationales pertinentes. »

Les autorités britanniques n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La décision de l’ambassade intervient alors que le Royaume-Uni s’inquiète de plus en plus des investissements chinois dans les infrastructures critiques, ainsi que des allégations selon lesquelles il aurait tenté d’influencer des politiciens et des chercheurs universitaires britanniques.

Cette décision est intervenue quatre mois après qu’un manifestant pro-démocratie a dû être secouru par la police après avoir été traîné sur le terrain du consulat chinois à Manchester. Après cet incident, le ministre britannique des Affaires étrangères a convoqué l’adjoint de l’ambassadeur chinois à son bureau et a exigé une explication.

Le conseil de Tower Hamlets a déclaré que le complexe de l’ambassade proposé mettrait à rude épreuve les ressources de la police locale, augmenterait la congestion routière et aurait un impact négatif sur la zone entourant la tour de Londres.

« L’ambassade proposée aurait des impacts négatifs sur le tourisme local, en raison des inquiétudes concernant l’effet des manifestations potentielles, des actes de terrorisme et des mesures d’atténuation de sécurité connexes sur le contexte sensible des attractions touristiques d’importance nationale », a déclaré le conseil en annonçant sa décision.