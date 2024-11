Le Conseil de Lodi pourrait presque doubler l’allocation mensuelle

2 novembre — Les membres du conseil municipal de Lodi envisageront de s’accorder une augmentation de plus de 50 % la semaine prochaine, la première augmentation de salaire vue depuis plus de 15 ans.

Les membres du Conseil reçoivent une allocation de 860 $ par mois, ainsi que des avantages sociaux, depuis 2008.

Le personnel municipal a déclaré que les allocations étaient conformes à la loi en vigueur à l’époque et n’avaient pas été augmentées pour suivre le taux d’inflation ou le coût de la vie.

L’année dernière, la législature de Californie a adopté le projet de loi 329 du Sénat, qui augmente la rémunération des membres du conseil dans tout l’État, en fonction de la population, et est entrée en vigueur le 1er janvier.

Selon le personnel, en vertu du SB 329, les membres du conseil pourraient recevoir 950 dollars par mois dans les villes de 35 000 habitants ou moins, tandis que les membres du conseil dans les villes de plus de 250 000 dollars recevraient 3 200 dollars par mois.

Les membres du conseil des villes comptant entre 50 000 et 75 000 habitants recevraient une compensation de 1 600 dollars, a indiqué le personnel.

La population de Lodi, selon le dernier recensement américain de 2020, était de 66 348 habitants.

Le projet de loi 329 du Sénat a été rédigé par le sénateur Bill Dodd, D-Napa, qui a soutenu que « les faibles niveaux de rémunération rendent beaucoup plus difficile pour (les membres du conseil) d’équilibrer leur carrière et leurs obligations personnelles avec la vocation de servir leur communauté. à la réalité économique actuelle, en particulier avec l’augmentation rapide de l’inflation à laquelle nous avons assisté récemment. »

Le projet de loi, a déclaré Dodd, visait à éliminer les obstacles à une représentation équitable au sein du gouvernement local en permettant aux fonctionnaires de concilier plus facilement leur carrière et leur vie personnelle.

« L’augmentation des salaires permettra également aux membres des communautés marginalisées de servir plus facilement », a-t-il déclaré. « Les conseils municipaux devraient refléter les communautés qu’ils représentent et je crois qu’augmenter leur rémunération est une étape importante pour atteindre ce résultat équitable. »

Le conseil discutera mercredi de l’approbation d’une ordonnance d’urgence qui rendrait immédiatement effective son allocation mensuelle de 1 600 dollars « pour la préservation immédiate de la paix, de la santé ou de la sécurité publiques », selon le rapport du personnel.

Si l’augmentation proposée est adoptée sous forme d’ordonnance et non d’« ordonnance d’urgence », a déclaré le personnel, la mise en œuvre serait retardée jusqu’à ce qu’au moins un membre du conseil commence un nouveau mandat en décembre 2026.

« Retarder la mise en œuvre constituerait une menace immédiate pour la paix publique, la santé et la sécurité de la ville et de sa communauté en raison des préjudices financiers identifiés pour les membres actuels du conseil, de l’effet dissuasif sur divers futurs candidats qui se présenteront au prochain cycle électoral de la ville en 2026 et, en fin de compte, de la ville dans son ensemble », a déclaré le personnel.

Selon le personnel, selon les avantages choisis et reçus, la rémunération totale maximale actuelle d’un membre du conseil peut atteindre 37 211 $ par an. Si le conseil augmente la rémunération à 1 600 $ par mois, ou 19 200 $ par année, le montant total de la compensation s’élèverait à 47 299 $ par année.

On estime que l’augmentation de salaire coûtera 29 290 $ supplémentaires pour le reste de l’exercice 2024-25, qui se termine le 30 juin.