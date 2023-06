Le Conseil de l’Europe exhorte le CIO à bannir les athlètes russes et biélorusses des Jeux olympiques de 2024

Le principal organisme européen de surveillance des droits de l’homme a exigé jeudi une interdiction totale des athlètes russes et biélorusses des Jeux olympiques de 2024 « tant que la guerre d’agression de la Russie » en Ukraine se poursuivra.

Le Conseil de l’Europe a exhorté le Comité international olympique (CIO) et ses fédérations sportives constitutives à maintenir « sa position exprimée en 2022 et à interdire la participation » de ces athlètes aux prochains Jeux olympiques, ainsi qu’à « tout autre événement sportif majeur ».

Les athlètes russes et biélorusses ont été sanctionnés par une multitude de sports depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février de l’année dernière.

Cependant, le CIO a recommandé en mars d’autoriser les athlètes de Russie et de l’allié biélorusse à concourir en tant que neutres individuels dans les compétitions internationales à condition qu’ils ne soutiennent pas activement la guerre en Ukraine.

Le Conseil de l’Europe, réuni en session d’été à Strasbourg, a déclaré que toute participation de ces athlètes serait « impensable ».

Ils « seraient certainement utilisés comme outil de propagande et empêcheraient de facto d’autres athlètes – en particulier les Ukrainiens – de participer ».

La position du CIO sur la Russie et la Biélorussie a conduit l’Ukraine à menacer de boycotter ces événements.

« Les arguments en faveur de leur participation (la Russie et la Biélorussie) n’ont pas suffisamment de poids face à la nécessité de condamner et de répudier les atrocités commises et de démontrer le soutien total et indéfectible de la communauté internationale à l’Ukraine alors que l’assaut se poursuit. «

Le communiqué ajoute: « Les athlètes d’élite russes et biélorusses ont reçu des salaires de l’État et faisaient souvent partie d’équipes sportives militaires ».

« Il semble impossible qu’ils puissent démontrer leur neutralité et leur distance vis-à-vis de ces régimes, et encore moins faire une déclaration contre la guerre. »

