Le conseil de l’éducation de la Floride attire l’attention sur l’interdiction de la «théorie critique de la race», après que le gouverneur de l’État l’a qualifié de gaspillage de «dollars des contribuables»

Le conseil de l’éducation de Floride a déclenché une tempête après avoir adopté à l’unanimité de nouvelles règles qui interdisent aux instructeurs d’essayer d’« endoctriner » les étudiants et d’enseigner des sujets comme la « théorie critique de la race » qui « déforment les événements historiques ».

Le changement de règle est intervenu jeudi lors d’une réunion controversée, au cours de laquelle le gouverneur de l’État, Ron DeSantis, a fait une apparition virtuelle et a fait valoir qu’un tel « toxique » les théories enseignent aux enfants que « le pays est pourri et que nos institutions sont illégitimes. »

Notant que la théorie critique de la race (CRT) exacerbe « divisions », DeSantis a déclaré à la réunion qu’il ne valait pas la peine de dépenser l’argent des contribuables pour apprendre aux étudiants à se juger eux-mêmes et les autres sur la base de la race et non « le contenu de leur caractère » et « ce qu’ils essaient d’accomplir dans la vie. »

Selon les règles modifiées, les sujets d’enseignement doivent être « factuel et objectif ». Le CRT s’est avéré incompatible avec cette norme, car il considère que « le racisme n’est pas simplement le produit de préjugés, mais ce racisme est ancré dans la société américaine et ses systèmes juridiques afin de maintenir la suprématie des personnes blanches. »

Dans une déclaration tweetée plus tard, DeSantis a décrit le CRT comme « racisme sanctionné par l’État ». Il faisait écho au langage utilisé par des États tels que l’Oklahoma, l’Idaho et le Tennessee qui ont déjà promulgué une législation interdisant l’enseignement de concepts liés à la race et au racisme qui « diviser intrinsèquement » gens.

Le système éducatif de la Floride existe pour créer des opportunités pour nos enfants. La théorie critique de la race enseigne aux enfants à haïr notre pays et à se haïr les uns les autres. C’est du racisme sanctionné par l’État et n’a pas sa place dans les écoles de Floride. pic.twitter.com/ludv7ARgNP – Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) 10 juin 2021

L’amendement interdit également explicitement l’utilisation de matériel qui définit l’histoire des États-Unis comme étant dérivée de tout autre chose que le « principes universels énoncés dans la Déclaration d’indépendance ».

Obligeant des instructions sur la Constitution des États-Unis et la Déclaration des droits, elle interdisait spécifiquement aux enseignants d’explorer le projet 1619 – une initiative qui cherche à aborder la nationalité américaine du point de vue d’avoir été une terre construite sur l’esclavage.

Le plus grand changement – il indique plus clairement quels événements historiques devraient être enseignés dans les écoles publiques de Floride, y compris l’esclavage, la guerre civile et les contributions des personnes de couleur. Mais— s’attaque maintenant directement à la théorie critique de la race et l’interdit. pic.twitter.com/VbuPQL1Hf9 – Forrest Saunders (@FBSaunders) 10 juin 2021

« Plutôt que de parler des changements de politique nécessaires pour permettre à tous nos élèves de réussir, ces politiciens créent des croque-mitaines et utilisent les écoles publiques de Floride comme un football politique. tweeté Andrew Spar, chef du syndicat des enseignants de la Florida Education Association.

La réunion a vu des membres de l’auditoire protester contre le changement de règle, avec des appels à « Permettre aux enseignants d’enseigner la vérité » soulevées pendant le temps alloué aux commentaires du public.

Cet appel a été repris sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs inondant le compte de DeSantis de réactions et de commentaires critiques. Beaucoup ont interrogé le gouverneur sur la compréhension du CRT, certaines personnes offrant même leurs explications sur le concept pour l’aider à comprendre.





Aussi sur rt.com

Le gouverneur de Géorgie exhorte le Board of Education à ne pas enseigner «l’idéologie DANGEREUSE» de la théorie critique de la race







« La théorie critique de la race n’est pas une idéologie ou une orientation politique qui suppose que les Blancs sont mauvais ; il suppose que la suprématie blanche est mauvaise sous toutes ses formes. C’est une pratique ou une approche qui fournit un langage et une lentille pour examiner le racisme aux niveaux institutionnel et structurel », un utilisateur tweeté.

D’autres commentateurs ont suggéré que le changement de règle était une méthode pour « désinfecter » épisodes problématiques de l’histoire américaine tels que l’esclavage et les lois et coutumes de Jim Crow utilisées autrefois pour restreindre les droits des Noirs américains de la fin du XIXe siècle jusqu’en 1965.

Vous ne pouvez même pas définir le CRT. Une règle est donc proposée aujourd’hui pour assainir la façon dont l’esclavage, la guerre civile, l’Holocauste, la loi sur l’expulsion des Indiens, Jim Crow et la reconstruction sont enseignés dans les écoles de Floride. Dieu vous garde de dire la vérité aux enfants. – SurgTechGirl (@RobsStew) 10 juin 2021

Néanmoins, les règles modifiées font référence à des événements historiques tels que l’Holocauste, l’esclavage, la guerre civile et la reconstruction, et le mouvement des droits civiques comme « important. »

Cependant, plusieurs personnes ont exprimé leur soutien à la nouvelle règle, avec une personne commenter que le CRT était un « outil pour blanchir toute idée gauchiste toxique dans un cadre universitaire. » Un autre utilisateur c’est noté la tendance de « libéraux » à « étiqueter au hasard les personnes avec lesquelles ils ne sont pas d’accord comme extrémistes », qui l’a fait « facile à voir » pourquoi le changement de règle était nécessaire.

Un certain nombre de commentateurs, quant à eux, ont rejeté le débat qui fait rage sur le CRT comme un « distraction » d’autres problèmes qui pourraient mieux expliquer les inégalités sociétales.

C’est une distraction. Nous devrions disséquer cela en termes économiques stricts, ce faisant, faire la lumière sur le contexte historique réel [ex. Red Lining] cela explique en fait de telles disparités – au lieu que cette blancheur parasitaire omniprésente soit actuellement épousée. pic.twitter.com/CeXCGSC3VC – Phil Weis (@WeisPhil) 10 juin 2021

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!