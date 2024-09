Le Conseil de l’éducation de Caroline du Sud adopte une interdiction des téléphones portables dans les écoles publiques

Cet article a été initialement publié dans Gazette quotidienne de SC.

COLUMBIA — Les districts scolaires de Caroline du Sud doivent interdire aux élèves d’utiliser leurs téléphones portables pendant toute la journée scolaire, mais la manière exacte de procéder appartient aux responsables du district, selon une politique le Conseil d’éducation de l’État a adopté mardi.

Au minimum, les districts doivent exiger des élèves qu’ils gardent leurs téléphones et appareils connectés, tels que les montres intelligentes, éteints et dans leurs sacs à dos ou leurs casiers à partir du moment où la première cloche sonne le matin jusqu’à la cloche de sortie l’après-midi, conformément à la politique de l’État.

Mais le conseil d’État a déclaré que les districts peuvent décider d’adopter ou non des règles plus strictes, ainsi que des conséquences en cas de violation de celles-ci.

Les districts qui ne mettent pas en place une politique au moins aussi stricte que celle adoptée mardi par le conseil d’État pourraient perdre leur financement de l’État.

« Nous disons : « C’est ce que dit la loi de l’État, et vous devez donc la mettre en œuvre », mais nous laissons beaucoup de discrétion, beaucoup de latitude, aux districts sur la manière exacte dont ils le font », a déclaré Christian Hanley, membre du conseil.

Cette décision fait suite à une clause incluse par la législature dans le plan de dépenses de l’État, qui oblige le conseil d’État à créer une politique interdisant les téléphones portables aux élèves de la maternelle à la terminale dans les écoles publiques de l’État. Les détails ont été laissés au conseil par les législateurs, qui ont à leur tour laissé de nombreux détails aux conseils scolaires locaux.

Bien que les membres du conseil d’État aient soutenu l’idée d’interdire les téléphones portables dans les écoles, ils ont déclaré qu’ils s’inquiétaient des conséquences imprévues de la nouvelle politique, comme l’imposition d’une autre tâche à des enseignants surchargés de travail, l’augmentation du nombre de suspensions hors de l’école ou la séparation des élèves de leurs parents en cas d’urgence.

« La mise en œuvre d’une telle politique au cours d’une journée scolaire me fait peur », a déclaré le président du conseil, David O’Shields. « Pourquoi ? Parce qu’une fois que nous avons créé cette politique, chaque district doit la suivre, et il y a la loi des conséquences imprévues, et cela me fait peur. »

Les conseils scolaires vont avoir jusqu’en janvier Selon une note envoyée par le département aux surintendants en juin, le district doit mettre en place une politique au moins aussi stricte que celle adoptée par le conseil d’État. Le district doit soumettre ces politiques au département pour garantir leur conformité.

Le conseil d’État, qui a adopté la politique à 15 voix contre 1, a ajouté une stipulation selon laquelle les districts doivent rendre compte de la manière dont la mise en œuvre s’est déroulée au cas où le conseil estimerait nécessaire d’ajuster sa politique avant la prochaine année scolaire.

« Toutes ces choses semblent bonnes, mais ce n’est pas parce que cela semble bon que cela est bon », a déclaré O’Shields.

La politique

Dans la politique de l’État, le conseil a décidé que le déjeuner et les autres pauses devraient être considérés comme faisant partie de la journée scolaire, ce qui signifie que les élèves doivent laisser leurs téléphones portables rangés pendant ces périodes.

Les districts peuvent décider d’aller plus loin en demandant aux élèves de ne pas apporter leurs appareils à l’école. Ils peuvent également acheter des pochettes verrouillables pour les ranger. Certains peuvent également décider d’inclure les trajets en bus, les sorties scolaires ou les événements sportifs comme des moments où les élèves ne peuvent pas accéder à leurs téléphones, conformément à la politique.

La politique laisse également place à des exceptions.

Si les élèves ont un devoir qu’ils ne peuvent pas accomplir sur les appareils fournis par l’école, les districts peuvent autoriser les élèves à garder leur téléphone avec eux pour l’utiliser dans le cadre de leurs travaux en classe.

Les élèves handicapés qui ont besoin d’accéder à des téléphones ou des tablettes pour apprendre seraient toujours autorisés à utiliser ces appareils. Et les élèves ayant certains emplois extérieurs, comme les pompiers volontaires, peuvent demander une dérogation écrite à leur surintendant pour utiliser leur téléphone pendant la journée, selon la politique.

La mise en œuvre de la loi sera également du ressort des districts scolaires. La politique prévoit des « procédures disciplinaires » avec des conséquences plus lourdes pour les récidivistes, mais elle ne précise pas ce que cela signifie.

Les membres du conseil d’État ont déconseillé de recourir à la suspension hors de l’école comme sanction pour violation de la politique. Retirer un élève de l’école parce qu’il enfreint une règle censée le maintenir concentré sur ses devoirs semble contre-intuitif, a déclaré la surintendante de l’État Ellen Weaver.

« L’idée derrière cette politique est que nous voulons que les élèves reçoivent un enseignement dans les salles de classe », a déclaré Weaver aux journalistes. « Retirer les élèves de cet espace d’enseignement n’a pas vraiment de sens, à mon avis. »

Cependant, des situations différentes peuvent justifier des sanctions différentes, c’est pourquoi les membres du conseil ont voulu laisser cette décision aux districts, a déclaré le membre du conseil David Mathis.

Timing

Certains membres du conseil ont estimé qu’ils n’avaient pas suffisamment de temps pour élaborer la politique.

Beverly Frierson, membre du conseil d’administration, a été la seule à voter « non », non pas parce qu’elle n’était pas d’accord avec la politique, mais parce qu’elle pensait que le conseil était trop pressé pour accorder à cette politique l’attention dont elle avait besoin, a-t-elle déclaré.

O’Shields, le président du conseil, craint que les enseignants ne soient obligés de passer trop de temps à surveiller les téléphones portables. Il a néanmoins reconnu qu’une action était nécessaire.

« Je sais que nous avons besoin de contrôle, et il y a une dépendance, cela ne fait aucun doute », a déclaré O’Shields.

Cette politique bénéficie du soutien des législateurs, des défenseurs des enseignants et du gouverneur Henry McMaster. Depuis 2020, McMaster a inclus cette clause dans ses recommandations budgétaires de l’État. C’était la première fois que les législateurs acceptaient de l’inclure dans le plan final.

« Les recherches sont claires », a écrit McMaster dans une lettre adressée au conseil mardi. « Le fait de supprimer l’accès aux appareils électroniques personnels pendant la journée scolaire améliore les résultats scolaires des élèves et élimine les distractions qui exacerbent l’anxiété chez nos adolescents. »

« Notre responsabilité est de créer un environnement dans lequel les enseignants peuvent enseigner et les étudiants peuvent apprendre », poursuit la lettre.

Dans une enquête menée par le ministère de l’Éducation à l’échelle de l’État, 55 % des enseignants et administrateurs qui ont répondu ont déclaré qu’ils étaient favorables à une interdiction totale des téléphones portables pendant la journée scolaire. 37 % ont déclaré qu’ils souhaitaient que les élèves aient un accès limité aux téléphones portables pendant les heures de cours, avec la possibilité de consulter leur téléphone entre les cours ou à l’heure du déjeuner.

En plus de distraire les élèves pendant qu’ils essaient d’apprendre, les téléphones peuvent éroder leurs compétences sociales et encourager l’intimidation, a déclaré Weaver.

« Je pense que le dividende que cela rapportera aux écoles et à l’avenir de nos étudiants en vaudra la peine au final », a déclaré Weaver.

