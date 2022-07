Le conseil de Lake Country s’occupera de l’arriéré de planification après les plaintes des développeurs – Kelowna Capital News

Un arriéré de demandes de planification oblige le personnel du district de Lake Country à demander conseil au conseil.

Un rapport présenté au conseil le 19 juillet indique que l’arriéré a augmenté depuis 2016 et que la division de la planification compte 149 demandes actives au 1er juillet de cette année.

Des perturbations telles que la pandémie de COVID-19 et les changements de personnel en cours ont réduit la capacité de traitement des demandes.

Le personnel a indiqué que bien que certaines mesures aient été prises pour éliminer l’arriéré, d’autres mesures sont nécessaires pour créer des solutions à long terme.

Parmi les recommandations du personnel, citons la priorisation des applications de développement actives et l’amélioration des délais d’application des applications de développement. Le conseil peut également choisir de ne rien faire.

@GaryBarnes109

[email protected]

Conseil municipalDéveloppementPays des lacsAménagement