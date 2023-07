Le conseil de Lake Country envisage un établissement de soins de longue durée

Un établissement de soins de longue durée boutique est proposé pour Lake Country.

Troika Developments a soumis une demande au district pour construire une installation de deux étages et 36 unités (Wood Lake Manor) au 11530 Turtle Bay Court.

La propriété est actuellement occupée par une maison unifamiliale et le projet nécessite un rezonage pour aller de l’avant.

Un rapport du personnel note que plusieurs propriétés voisines sont à divers stades de réaménagement.

Un développement multifamilial est en construction au 3041, chemin Woodsdale, et des propositions d’augmentation de la densité commerciale résidentielle ou touristique ont été soumises pour des propriétés situées à l’angle de Turtle Bay Court et de Woodsdale Road.

Plus à l’est sur Woodsdale, plusieurs développements de maisons en rangée ont été construits, avec plus de maisons en rangée et multifamiliales

bâtiments au stade de la proposition.

Le conseil examinera la demande de Troika lors de sa réunion ordinaire du 4 juillet.

