Le conseil de Lake Country choisira entre deux augmentations de la taxe foncière pour 2023

Le conseil de Lake Country examinera le projet de plan financier 2023-2027 du district le 26 janvier.

Le personnel propose deux options pour une augmentation de l’impôt foncier pour 2023 – l’option A à 14 % ou l’option B à 9,95 %.

La croissance et la hausse des coûts sont les principales raisons citées pour cette augmentation, l’impact le plus important provenant des coûts des services de police.

Étant donné que Lake Country compte plus de 15 000 habitants, le district est maintenant responsable de 90 % du financement (1 411 626 $) des services de la GRC.

Le montant serait réduit à 703 053 $ en utilisant les fonds de réserve des services de police si le conseil choisissait l’option B.

Un rapport du personnel note que les taux d’inflation, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et la hausse globale des coûts ont eu un impact significatif sur les opérations du district et ont également influencé les plans d’immobilisations à long terme.

Une mairie du budget est prévue le 31 janvier à 19 heures en salle du conseil.

Les propriétaires peuvent examiner le projet de budget et poser des questions à l’avance à Let’s Talk Lake Country.

Le personnel demandera également au conseil une décision sur les augmentations des tarifs d’eau lors de sa réunion du 26 janvier et a proposé quatre scénarios :

Scénario 1 – une augmentation de taux d’environ 23 % en 2023 aide à générer les fonds nécessaires pour les grands projets commençant en 2024, avec une augmentation d’environ 13 % en 2025;

Scénario 2 – un taux estimé à 29 % en 2023 pour couvrir l’inflation récente et aider à générer les fonds nécessaires aux grands projets à partir de 2024, avec une hausse des taux d’environ 15 % en 2025 (en tenant compte de l’inflation) ;

Scénario 3a – Cinq augmentations de taux égales de 10 % réparties sur cinq ans, y compris l’inflation présumée. Les taux doivent continuer à augmenter vers 2027 parce que les taux doivent compenser les taux plus bas en 2023 et la mise en place progressive ;

Scénario 3b – les augmentations de tarifs sont étalées sur cinq ans et incluent l’inflation.

Le comité consultatif sur les services d’eau recommande au conseil d’envisager d’augmenter les tarifs sur une période de cinq ans.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

budgetConseil municipalLake CountryEau