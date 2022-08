Le conseil de Lake Country a son premier candidat aux élections

La première annonce officielle de se présenter au conseil de Lake Country a été faite par Biran (Bib) Patel.

Patel n’a pas d’expérience en politique et n’a jamais eu envie de se présenter, mais lorsque le maire actuel James Baker a annoncé qu’il ne chercherait pas à être réélu, Patel a été inondé de messages lui disant de se présenter pour le poste.

“Cela n’a même jamais été sur le radar”, a déclaré Patel au Calendar. “Donc, quand ça vient du champ gauche, c’est un peu un choc.”

Patel travaille à plein temps pour une entreprise de dossiers médicaux électroniques, est un mari et un père de deux enfants. Il a dit qu’il était humilié que tant de gens pensent qu’il aurait raison de diriger le district.

Le poste de maire est une grande entreprise, alors Patel a décidé de commencer un peu plus petit et de jeter son chapeau dans le ring pour le conseiller général.

« Je ne pense pas que le maire soit une formation en cours d’emploi. Vous devez sauter dans un train en mouvement et savoir ce que vous faites, savoir de quoi vous parlez.

Bib Patel est entré dans la course pour Lake Country Council à l’élection municipale de 2022 (contribué)

Le calendrier s’est assis avec Patel pour en savoir plus sur sa plate-forme de campagne.

“C’est très vague et presque cliché”, a-t-il commencé. “Après des mois à réfléchir et à demander à la communauté ‘quel devrait être mon slogan ?’ ce cliché, ça m’est venu à l’esprit. Fondamentalement, l’engagement et aller de l’avant.

Patel a déclaré qu’il était intéressé à faire ses recherches, à comprendre le langage de la politique et à écouter ce que la communauté veut pour l’endroit où elle habite.

Et lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des problèmes qu’il soulèverait en premier, Patel a répondu: “Il y a des problèmes spécifiques sur lesquels je veux d’abord en savoir plus… pourquoi est-ce comme ça.”

Patel a indiqué qu’il souhaitait se pencher sur l’infrastructure des trottoirs et en savoir plus sur la croissance et l’entretien du quartier.

Poursuivant avec les clichés, on a demandé à Patel pourquoi les gens devraient voter pour lui et la réponse était assez simple : “Ils ne devraient pas”.

Patel veut que les gens le contactent et se connectent avec lui, découvrent sa campagne, sa personnalité et ses idées pour faire avancer la communauté avant que quiconque ne coche son nom sur un bulletin de vote.

Patel peut être joint par courriel, [email protected], pour toute personne intéressée à lui parler avant le jour de l’élection, le 15 octobre.

Le district de Lake Country n’indique pas sur son site Web qui a récupéré les dossiers de candidature comme les autres municipalités. Les candidats à la mairie et au conseil ne seront pas connus avant la date limite de nomination du 9 septembre.

Élection municipale de la Colombie-BritanniquePolitique de la Colombie-BritanniqueLake Country