Le conseil de la santé mentale de DeKalb organise la projection d’un film le 15 novembre – Shaw Local

DeKALB – Le conseil communautaire de santé mentale du comté de DeKalb et iNDIEFLIX Group Inc. organiseront une projection de documentaires pour aider à ouvrir un dialogue mental entre les familles locales, les dirigeants communautaires et les experts.

Le documentaire, “Angst: Raising Awareness Around Anxiety”, sera projeté mardi à 18h30 au théâtre égyptien, 135 N. Second St., DeKalb, selon un communiqué de presse.

Le documentaire se concentre sur la différence entre « être anxieux » et avoir un trouble anxieux et sur les aspects des problèmes de santé mentale les plus courants de la société. Une table ronde aura lieu après la projection.

Le documentaire présente :

• Entrevues avec des enfants et des adolescents pour discuter de leur anxiété, de ses répercussions sur leur vie et leurs relations, et de la façon dont ils ont trouvé des solutions et de l’espoir.

• Points de vue d’experts d’institutions telles que l’Université de Stanford et le Child Mind Institute pour discuter des causes de l’anxiété et de ses effets sociologiques et des ressources pour aider.

• Trucs, astuces et stratégies pour aider à réinitialiser les schémas de pensée, lutter contre l’anxiété et soutenir les autres.

• Une entrevue avec le défenseur de la santé mentale et athlète olympique Michael Phelps.

iNDIEFLIX Group Inc. est un service mondial d’éducation et de streaming qui promeut et soutient les films à impact social pour créer un changement positif dans le monde.

Pour information, visitez indieflix.com.