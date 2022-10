Le conseil de La Salle discute des prochaines étapes pour Kaskaskia et des projets de brasserie – Shaw Local

Le projet de rénovation et de brasserie de l’hôtel Kaskaskia est suspendu jusqu’à ce que les responsables de la ville de La Salle obtiennent plus d’informations auprès des propriétaires d’immeubles CL Enterprises.

En date de la réunion du conseil municipal de lundi, CL attend de recevoir le rapport d’inspection du bâtiment Kaskaskia de La Salle. CL est également toujours à la recherche d’un entrepreneur pour le projet de brasserie au 801-805 First St, selon l’échevin Jerry Reynolds.

Les responsables de la ville de La Salle ont inspecté les deux bâtiments, avec un ingénieur tiers et des représentants de CL le 16 juin pour des raisons de sécurité.

Reynolds sert de liaison de communication entre La Salle et CL. Il a reconnu l’impatience des résidents de voir les projets achevés.

“Ce genre de projets n’est pas quelque chose comme quand vous réparez une ampoule”, a déclaré Reynolds, citant les pénuries de matériaux et les entrepreneurs en surréservation comme obstacles à l’avancement des deux projets.

Le projet de brasserie est en cours d’appel d’offres et Reynolds a déclaré que CL n’avait reçu aucune réponse d’aucun entrepreneur lundi.

Le bâtiment Maytag au 801-805 First Street centre-ville de La Salle le mercredi 20 juillet (Olivia Doak — odoak@shawmedia.com)

La rénovation du bâtiment Maytag au 801-805 First St. au centre-ville de La Salle est un projet de réaménagement de 4,5 millions de dollars et de 13 000 pieds carrés pour transformer le bâtiment en Rocket Brewpub.

Lorsque le rapport sur le bâtiment de Kaskaskia a été publié vendredi, CL a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu le rapport. Reynolds a confirmé que CL n’avait toujours pas le rapport lundi. Une fois le rapport reçu, CL a déclaré vendredi qu’il consulterait son architecte et son ingénieur concernant les prochaines étapes de la rénovation de Kaskaskia.

Le rapport de construction a montré des problèmes structurels dans le garage et quelques problèmes avec la façade avant de l’hôtel.

“La structure de l’hôtel lui-même est bien”, a déclaré l’inspecteur en bâtiment Andy Bacidore.

Le Kaskaskia fait l’objet d’un projet de 30 millions de dollars pour restaurer l’hôtel historique de six étages du centre-ville de La Salle. CL prévoit de rénover et de restaurer les nombreuses pièces pour des espaces de vie haut de gamme, la salle de bal, la salle Wedgewood, le bar latéral et les commerces de détail de Second Street.

Une équipe d’inspection effectue une visite du deuxième étage du garage de l’hôtel Kaskaskia pour rechercher tout problème de sécurité ou de structure le 16 juin 2022. (Photo fournie par l’ingénieur Wendler)

Le maire Jeff Grove a demandé à Bacidore et Reynolds de proposer un calendrier pour les réparations dans le garage puisque la zone est un danger. Bacidore a déclaré qu’il s’assiérait avec CL et discuterait des prochaines étapes, affirmant que CL allait soit le réparer, comme lorsque le rapport sur le bâtiment Brewpub est sorti, soit aller de l’avant avec le projet.

Bacidore a déclaré que CL pourrait être en mesure d’aller de l’avant avec le projet sans répondre immédiatement à la principale préoccupation du rapport de construction, à savoir le mur nord du garage qui s’éloigne dans une direction.

“De tous, c’est la principale préoccupation”, a déclaré Bacidore. “Je ne pense pas que ce soit un obstacle en ce qui concerne leur progression avec (le projet).”

Reynolds a déclaré que le président de CL, Nathan Watson, était absent du bureau pendant deux semaines, mais qu’il reviendrait dans une semaine. Reynolds a déclaré qu’il aura plus d’informations sur l’avancement des deux projets lors de la prochaine réunion du conseil à 18h30 le lundi 17 octobre au 745 Second St. à La Salle.