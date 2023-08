Le conseil de La Salle déplace les commentaires publics, les résidents réagissent à la nouvelle règle – Shaw Local

À l’avenir, les résidents ayant des questions ou des préoccupations lors des réunions du conseil municipal de La Salle s’adresseront aux échevins au début de la session.

Le conseil municipal a approuvé lundi une ordonnance déplaçant les commentaires du public au début de ses réunions.

Auparavant, si un résident voulait parler d’un point à l’ordre du jour avant le vote du conseil, il demandait la permission de parler pendant ce point, a déclaré le greffier adjoint Brent Bader. Un commentaire public ouvert a également été mené avant l’ajournement.

Les résidents présents n’étaient pas d’accord avec le changement, affirmant qu’ils ne recevaient pas l’ordre du jour avec un préavis suffisant pour parler des points au début de la réunion. La ville est tenue d’afficher les ordres du jour 48 heures avant une réunion publique, conformément à la loi sur les réunions publiques.

« C’est ridicule », a déclaré Marty Schneider, un résident de La Salle. «Ce que vous faites, c’est que vous essayez de faire en sorte que nous ne puissions pas parler pendant encore deux semaines de ce dont vous parlez. Et ce n’est pas comme ça que ça devrait être. Vous travaillez pour nous.

Jamie Hicks, résident de La Salle, a demandé pourquoi le changement était nécessaire et a déclaré que les nouvelles règles n’avaient aucun sens.

« C’est totalement absurde », a déclaré Hicks. « Vous allez voter sur des choses et nous n’avons même pas la possibilité de commenter. Ça n’a aucun sens. »

Hicks a déclaré que le maire Jeff Grove utilisait sa nouvelle pratique pour « obtenir de l’ordre ».

« Il pense qu’il peut mieux contrôler la salle en ayant des commentaires au début parce que nous ne pouvons pas parler de tout ce dont ils parlent aujourd’hui ou voter sur ce qui est injuste pour tous les citoyens de cette ville », a-t-il déclaré.

Grove a déclaré que les nouvelles règles permettent aux résidents de faire part à l’avance de leurs questions et préoccupations concernant les points à l’ordre du jour.

La motion a été adoptée 6-2, l’échevin Bob Thompson et Jordan Crane votant contre le changement.

La Salle a approuvé une ordonnance en mai limitant les commentaires publics à 5 minutes par orateur et limitant les commentaires publics à 45 minutes au total. La nouvelle ordonnance a également imposé aux orateurs de s’abstenir de faire des remarques vulgaires, insultantes ou inappropriées envers ou à propos de tout membre de l’organisme public, de tout employé ou agent de la ville ou de tout membre du public. Toute personne qui constitue une menace pour la sécurité publique sera expulsée de la réunion, selon l’ordonnance.

Thompson a déclaré qu’il avait contesté cette ordonnance lors de son adoption et qu’il avait soutenu son vote antérieur contre les nouvelles règles. Plus précisément, il a déclaré qu’il ne voulait limiter la liberté d’expression de personne.

« À mon avis, ils devraient pouvoir s’exprimer, certaines personnes jurent », a déclaré Thompson. « C’est juste comme ça et de tenir quelqu’un responsable parce qu’il a dit ‘god-dang’… Je ne pense tout simplement pas que ce soit juste. »

Crane a déclaré qu’il comprenait pourquoi le sujet avait été abordé, mais pensait que les commentaires du public étaient mieux servis à la fin de la réunion lorsque les « sujets sont nouveaux ».

« Cela donne au public une chance de nous parler, de commenter avant de voter », a déclaré Crane. «Je comprends cela. Mais personnellement, j’aime bien la fin. Il aborde les choses un peu mieux.

En comparaison, les conseils du Pérou et de Spring Valley autorisent les commentaires au début et à la fin de leurs réunions, tandis que les conseils d’Ottawa et de Streator n’autorisent les commentaires qu’au début.