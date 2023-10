Le conseil de La Salle approuve un engagement de 20 000 $ pour la réhabilitation des logements – Shaw Local

Les résidents de La Salle verront déjà des progrès sur les 10 meilleurs projets choisis lors des trois réunions de planification communautaire stratégique de la ville alors que le conseil a adopté un engagement de 20 000 $ pour un programme de réhabilitation de logements lundi soir.

Le directeur du développement économique de La Salle, Curt Bedei, a déclaré qu’il était bon de voir une attention accordée aux articles choisis par les résidents. Les citoyens se sont réunis le mois dernier pour lister les objectifs pour les 10 prochaines années dans les domaines de la qualité de vie, du tourisme et du développement économique.

« C’est bien et excitant de voir que mes propres pensées personnelles concernant mon poste s’alignent également sur les pensées de la communauté », a déclaré Bedei. « Nous attaquons ces domaines d’intérêt et j’espère que nous continuerons à progresser et à améliorer la communauté dans son ensemble. »

Des subventions de réhabilitation de logements sont disponibles pour les logements occupés par leur propriétaire et sont conçues pour aider les propriétaires à revenus faibles à modérés à apporter des améliorations afin de garantir des conditions de vie sûres et hygiéniques. Les utilisations éligibles des fonds comprennent les travaux de structure, l’électricité, la plomberie, les nouveaux appareils électroménagers, les revêtements de sol, l’ADA et les aménagements accessibles, entre autres.

Bedei a déclaré que la ville demande 650 000 $ et qu’elle « s’occuperait » d’un maximum de 10 maisons et que 20 000 $ est le montant le plus élevé que la ville puisse engager pour le plus de points dans cette catégorie.

« Cela montre simplement que la ville est très investie et intéressée par ce programme », a-t-il déclaré. « Et est prêt à reverser l’argent à la première maison de toute cette subvention. »

Il y aura une réunion publique à 17 heures le 6 novembre pour discuter de la subvention.

Le programme Strong Communities, destiné à la démolition de propriétés abandonnées, telles que des maisons détruites sans aucun moyen de les sauver, a été approuvé lundi soir.

« Nous avons reçu une subvention de 100 000 dollars », a déclaré Bedei. « Je crois que cet argent est rétroactif d’un an, donc toutes les maisons que nous avons démolies au cours de la dernière année peuvent y prétendre. »

Le programme est uniquement destiné aux propriétés résidentielles.

Le Conseil conclut un accord avec l’agence de tourisme

Le conseil a conclu un accord d’un an avec Heritage Corridor Destinations pour 9 000 $.

L’investissement annuel consiste en une première liste de partenariats sur leurs destinations de corridors patrimoniaux, une liste de sites Web et trois guides de voyage – I&M Canal Towns, Route 66 et Starved Rock Country.

Bedei a déclaré que quiconque se rend dans une communauté dépense 180 $ par jour et peut être un promoteur ou chercher à acheter une nouvelle maison. Il y a donc de nombreux avantages supplémentaires à ajouter ce type de marketing à la ville.

« Le tourisme est la porte d’entrée du développement économique », a déclaré Bedei. « Il est important de continuer à faire du marketing, de continuer à se présenter au public, qui ne sait peut-être pas que nous existons ou quel type d’actifs ou d’attractions nous avons. »