Le conseil de La Salle approuve l’achat d’une nouvelle ambulance – Shaw Local

Le conseil municipal de La Salle a approuvé l’achat d’une ambulance diesel Ford F550 2022 auprès de Fire Service, Inc lors de la réunion de lundi.

Bien que la nouvelle ambulance ait été approuvée lundi, il faudra au moins deux ans avant que la ville ne budgétise et reçoive le véhicule, selon le chef des pompiers Jerry Janick.

“Nous allons essentiellement faire la queue pour obtenir une ambulance”, a déclaré Janick. “Et plus on attend, plus on attend.”

La nouvelle ambulance remplacera un modèle 2011 acheté par la ville en 2013. Le service d’incendie dispose de trois unités d’ambulance, toutes de Fire Service, Inc. La nouvelle sera également équipée d’un élévateur de charge électrique.

“Je n’achèterai pas une autre ambulance sans elle”, a déclaré Janick.

Les ambulances avec une charge électrique sont capables de soulever mécaniquement le lit dans l’ambulance, ce qui le rend plus sûr et plus facile à la fois pour le premier intervenant et le patient.

Le service d’incendie fournit également un service de réparation mobile avec un bureau à Naperville, un service que l’autre soumissionnaire n’offrait pas. L’achat coûtera environ 290 000 $ et était la plus basse des deux offres.