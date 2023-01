Le conseil de La Salle accepte une incitation économique pour la brasserie, en échange d’un calendrier avec un achèvement en mars 2024 – Shaw Local

Le projet de brasserie au 801 First St. au centre-ville de La Salle devrait provisoirement s’achever en mars 2024.

Les responsables municipaux ont approuvé un accord avec les propriétaires d’immeubles CL Enterprises lors de la réunion du conseil municipal de lundi pour aider à exécuter l’achèvement du projet. L’accord offre au CL une incitation au financement par augmentation d’impôt en échange de la présentation par le CL d’un calendrier dans lequel il s’engage à terminer le projet.

Dans un communiqué de presse conjoint entre CL et La Salle, CL a déclaré que l’aide de la ville et l’offre d’outils de développement économique, tels que l’accord TIF, est ce qui rendra le projet possible.

“Nous sommes reconnaissants du soutien de la ville de La Salle et sommes convaincus que notre relation de travail positive accélérera l’achèvement de ce projet transformateur”, a déclaré le président de CL, Nathan Watson, dans le communiqué de presse. “C’est merveilleux de voir la coopération entre notre cabinet et tous les services municipaux concernés, les échevins et le maire (Jeff) Grove.”

Une vue aérienne de l’ancien bâtiment Maytag au coin de la route 351 et de la première rue le lundi 9 janvier 2023, au centre-ville de La Salle. (Scott Anderson)

Le projet de brasserie est un réaménagement de 3 millions de dollars par CL Enterprises pour transformer l’ancien bâtiment Maytag au centre-ville de La Salle en Rocket Brewpub. Le bâtiment sera rénové pour devenir une brasserie et un restaurant Tangled Roots ainsi que six appartements résidentiels au deuxième étage.

Le calendrier d’achèvement, créé par CL, détaille la durée de chaque étape de la rénovation en commençant par la mise à jour des plans le lundi 23 janvier et la fin de la construction du restaurant le 8 mars 2024. Le calendrier est préliminaire et peut changer une fois que CL aura trouvé un entrepreneur. pour le projet. La date limite de la ville pour CL est de terminer le projet dans les 16 mois à partir de maintenant.

“Une fois que nous serons tous sur la même longueur d’onde et que CL aura un entrepreneur, alors en tant que ville, nous nous attendrons à ce qu’il atteigne ces jalons et achève l’achèvement”, a déclaré Grove. “Nous avons eu des réunions avec eux et nous sommes très confiants que cela pourrait arriver.”

L’accord TIF que La Salle a conclu avec CL est accessible à tout promoteur de La Salle et constitue une pratique courante pour encourager le développement économique de la ville, a déclaré le directeur financier John Duncan. Duncan a déclaré qu’il était ravi de l’accord et du plan d’achèvement de la brasserie.

Un TIF n’atteint pas les fonds municipaux ni n’augmente les impôts. Un TIF est la différence de recettes fiscales entre avant un projet de développement et après, lorsque la propriété a augmenté en valeur immobilière et génère ainsi plus de recettes fiscales.

Une vue de l’ancien édifice Maytag (ci-dessous) et de l’édifice Kaskaskia (en haut à gauche). Les deux appartiennent à CL Enterprises. (Scott Anderson)

Dans l’accord avec le CL, la ville remboursera au CL 50 % de l’augmentation supplémentaire de la taxe foncière générée due à l’achèvement du projet. Les remboursements aideront à couvrir les coûts du projet chaque année jusqu’en 2031, date à laquelle les remboursements expireront et le TIF sera éligible à une éventuelle prolongation.

Si le projet n’est pas achevé dans les 16 prochains mois, l’accord sera résilié et le CL sera considéré comme en défaut. Des indemnités sont prévues dans l’accord si l’échec du projet est dû à des facteurs indépendants de la volonté de CL. Par exemple : grèves, conflits de travail, troubles civils, incapacité de se procurer des matériaux, conditions météorologiques, lois restrictives, émeutes, guerre, accidents, pénuries de carburant, pandémies ou toute autre cause applicable, selon l’accord.

Grove a déclaré qu’il espérait que ces problèmes incontrôlables énumérés dans l’accord prendraient soin d’eux-mêmes, et a déclaré que la ville serait compréhensive avec CL pendant qu’ils naviguaient dans le projet.

“Tout le monde pense qu’il y a un contentieux entre la ville et CL, et il n’y en a pas”, a déclaré Grove. « Je pense que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, nous voulons faire ce qui est bon pour le centre-ville, et eux aussi. Ils ne veulent pas avoir un bâtiment vide là-bas, et je pense que nous sommes tous sur la bonne page pour aller de l’avant.

Un accord de réaménagement similaire est en cours de négociation entre CL et la ville pour le projet de rénovation de l’hôtel Kaskaskia de 25 millions de dollars. Grove a déclaré qu’un accord devrait être conclu dans les prochains mois.