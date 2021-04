Dans le sens le plus littéral du terme, le contrat du président de la NCAA, Mark Emmert, a été prolongé de seulement deux ans mardi, une pépite d’informations enfouie sous le titre «Autres affaires» dans un communiqué de presse en fin de soirée sur la réunion du Conseil des gouverneurs de la NCAA plus tôt dans la journée.

Mais symboliquement, les présidents d’université qui ont approuvé le contrat auraient tout aussi bien pu faire d’Emmert le roi à vie.

Si vous pensiez que les 12 derniers mois de faux pas de la NCAA pourraient enfin être suffisants pour que les présidents d’université influents poussent enfin Emmert hors de l’avion avec un parachute doré attaché à son dos – une théorie qui avait fait le tour du monde de l’athlétisme au cours des dernières semaines. – vous avez gravement sous-estimé leur capacité à tolérer la gêne.

Il est maintenant clair qu’il n’y a pas d’incompétence venant du chef de la direction de la NCAA qui ne sera pas récompensée par encore plus de sécurité d’emploi et plusieurs millions de dollars mis dans sa poche.

Emmert entame sa 11e année complète en tant que président de la NCAA, et la prolongation de contrat qui lui a été accordée mardi le mènera jusqu’en 2025, alors qu’il aura 73 ans.

Dans le monde réel, endosser plus d’années de leadership d’Emmert serait le produit d’un travail bien fait et d’un mandat distingué qui a élevé l’organisation qu’il a été chargé de diriger. Au lieu de cela, cela ressemble à un gros, gros et bâclé baiser d’un groupe d’universitaires insignifiants et déconnectés qui sont trop ignorants de l’état délabré de la NCAA pour en savoir plus.

VOTE DU CONSEIL:Mark Emmert obtient une prolongation de contrat par vote unanime

Quelle est la réalisation emblématique d’Emmert au cours de sa décennie à la tête de la NCAA? Pouvez-vous en identifier un?

Si le seul travail du président de la NCAA est d’être la piñata à travers une série de crises, Emmert a plus que rempli son objectif. Qu’il s’agisse de la débâcle de l’enquête sur le football à Miami, du FBI découvrant plus de corruption dans le basket-ball universitaire en un été que le personnel d’application de la NCAA n’en a dans toute son histoire ou plus récemment du mauvais traitement du tournoi de basket-ball féminin, Emmert est toujours là pour prendre le blâme et la promesse de faire mieux.

Mais le leadership et la vision réels? Ce n’est pas vraiment son truc.

Si la NCAA avait un directeur général efficace à la barre, elle aurait vu l’assaut des affaires antitrust arriver et façonné une série de réformes pour moderniser l’organisation. Au lieu de cela, la NCAA a permis aux tribunaux d’éliminer son modèle, avec l’affaire Alston (qui traite de la restriction des avantages liés à l’éducation) devant une Cour suprême qui semblait assez sceptique lors des plaidoiries sur la façon dont la NCAA mène ses activités. affaires.

Au lieu de trouver comment permettre aux athlètes universitaires de monétiser leur nom, leur image et leur ressemblance – un problème qui mijotait depuis plus d’une décennie – Emmert a conduit la NCAA dans un tel bourbier qu’il supplie pratiquement le Congrès de les sauver avec un loi fédérale et une exemption antitrust.

Ce sont des problèmes existentiels pour la NCAA, et Emmert n’a pas réussi à diriger l’organisation d’une manière qui leur permet de déterminer leur propre destin. Cela seul aurait dû être suffisant pour l’envoyer à une retraite bien rémunérée, sans parler du fait que près de quatre ans se sont écoulés depuis l’enquête du FBI sur le basket-ball universitaire et qu’il n’y a pas une seule punition significative qui ait été prononcée. Peu importe les problèmes d’équité entre les sexes qui sont apparus à la surface au cours des derniers mois dans la façon dont la NCAA organise les championnats. Qu’importe le fait qu’Emmert, en tant que Yahoo! Le reportage sportif le mois dernier a laissé une énorme somme d’argent sur la table en prolongeant le contrat de la NCAA avec CBS pour diffuser le tournoi de basket-ball masculin plutôt que de le commercialiser.

Au lieu de cela, les présidents qui composent le Conseil des gouverneurs ont examiné la montagne de lacunes pendant le mandat d’Emmert et ont conclu qu’ils avaient la bonne personne pour le poste.

Bien sûr qu’ils l’ont fait. Emmert n’est pas seulement l’un des leurs, mais il a été prêt à accepter les critiques auxquelles ils ne veulent pas répondre pour eux-mêmes – ainsi que le gros salaire qu’il reçoit pour son problème.

À un moment donné, cependant, cela ne suffira pas. La majorité des commissaires de conférence et des directeurs d’athlétisme aux plus hauts niveaux des sports universitaires n’ont aucune confiance dans la direction de la NCAA ou dans le leadership d’Emmert. Lorsque l’extension a été annoncée mardi, des SMS en colère des administrateurs sont venus de tous les coins du pays, déconcertés et résignés à l’idée qu’il n’y a pas de remède au règne d’incompétence d’Emmert.

Contre toute logique et toute évidence, le groupe de présidents d’université qui dirigent la NCAA a décidé mardi qu’Emmert avait fait du bon travail et qu’il devait continuer aussi longtemps qu’il le voulait. Longue vie au roi.