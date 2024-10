Le Conseil de la Nation Navajo défend les intérêts des étudiants et des familles Navajo au Sommet sur l’éducation indienne de gouvernement à gouvernement du Nouveau-Mexique

Mercredi, la présidente Crystalyne Curley et la déléguée du Conseil Amber Kanazbah Crotty ont lancé un plaidoyer convaincant en faveur d’un financement adéquat pour les étudiants Navajo lors du Sommet sur l’éducation indienne entre gouvernements du Nouveau-Mexique, en mettant l’accent sur une formule basée sur le nombre d’étudiants.

Ce sommet annuel aborde des questions critiques affectant l’éducation autochtone et sert de plate-forme essentielle aux tribus du Nouveau-Mexique pour souligner les besoins éducatifs urgents des étudiants amérindiens dans tout l’État.

Ne manquez jamais les plus grandes histoires et les dernières nouvelles d’Indian Country. Cliquez ici pour vous inscrire et recevoir nos rapports directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine.

Au cours de l’événement, la gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a sollicité l’avis et les recommandations des chefs tribaux sur divers sujets, notamment la formule de répartition du financement de l’éducation, les initiatives d’alphabétisation, l’éducation spécialisée, la loi sur l’éducation indienne de l’État et d’autres questions éducatives importantes.

Le président Curley a fortement plaidé en faveur d’une formule de financement basée sur le nombre d’étudiants, qui augmenterait le financement pour chaque étudiant Navajo au Nouveau-Mexique. Les responsables de l’État ont noté qu’il y avait plus de 26 000 étudiants Navajo dans l’État, contre plus de 10 000 pour toutes les autres tribus réunies.

« La nation Navajo compte de nombreux étudiants à travers le Nouveau-Mexique et la formule de financement devrait en tenir compte. Une formule financée par le nombre d’élèves est essentielle pour fournir aux élèves Navajo les ressources dont ils ont besoin pour exceller efficacement à l’école. Cela contribue à créer un financement équitable en répondant aux besoins uniques en fonction des inscriptions des étudiants. Nos précieux enfants sont déjà confrontés à de nombreux défis à bien des égards. Nous continuerons à travailler avec l’État pour garantir que nos étudiants disposent de davantage de ressources », a déclaré le Président Curley.

L’année dernière, la législature de l’État a examiné un projet de loi visant à créer un fonds fiduciaire pour l’éducation indienne afin d’aider à remplir les obligations de l’État envers les étudiants Navajo.

« L’avenir de nos enfants dépend des investissements que nous faisons aujourd’hui dans leur éducation », a déclaré le délégué Crotty. «Nos étudiants Navajo méritent les mêmes opportunités et ressources que tous les autres étudiants du Nouveau-Mexique. Il est temps que nous nous unissions pour garantir que chaque enfant Navajo puisse réussir.

Elle a également appelé à des consultations entre la nation Navajo et le Département de l’éducation publique de l’État pour revoir le plan annuel de responsabilisation de l’État en vertu de la loi Every Student Succeeds. Cette collaboration aiderait la nation Navajo à établir des priorités au niveau de l’État et à assurer un plaidoyer approprié en faveur de la représentation des étudiants Navajo.

Le 25e Conseil de la Nation Navajo continuera d’exhorter les législateurs, les éducateurs et les parties prenantes des États à donner la priorité aux étudiants Navajo dans les futures décisions de financement, dans le but de combler l’écart de réussite et d’assurer un avenir meilleur aux jeunes autochtones.

À propos de l’auteur : « Levi \ »Calm Before the Storm\ » Rickert (Prairie Band Potawatomi Nation) est le fondateur, éditeur et rédacteur en chef de Native News Online. Rickert a reçu le prix de la meilleure chronique 2021 Native Media Award pour la catégorie imprimée\/en ligne par la Native American Journalists Association. Il siège au conseil consultatif de la Multicultural Media Correspondents Association. Il peut être contacté à [email protected].

Contact : [email protected]