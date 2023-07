Le conseil de la gauche aux jeunes médecins en grève selon lesquels ils peuvent choisir de pique-niquer plutôt que de faire du piquetage est moralement répréhensible

Frappe la honte

PERSONNE saine d’esprit ne penserait qu’il est acceptable pour les médecins de s’absenter du travail pour un pique-nique au soleil alors que les patients souffrent.

Mais ensuite, les militants d’extrême gauche qui dirigent le syndicat BMA ont perdu le contact avec la raison il y a longtemps.

Leur conseil aux jeunes médecins en grève à partir d’aujourd’hui, qu’ils peuvent choisir de pique-niquer plutôt que de faire du piquetage, est moralement répréhensible.

Cela devrait faire enrager tous ceux qui se soucient du NHS, tout comme les chefs d’hôpitaux contraints de se débrouiller sans personnel et 7,4 millions sur des listes d’attente aggravées par les «demandes» fantaisistes des militants.

L’ironie de la BMA avertissant les médecins que même la tenue d’une ligne de piquetage peut s’avérer trop exténuante – et que leur «santé compte» – est stupéfiante.

Qu’en est-il de la santé des personnes véritablement malades pendant ce débrayage de cinq jours ?

Qu’est-il arrivé au serment sacré que les médecins jurent de « ne pas nuire » ?

Cet encouragement à baisser les outils et à « passer du temps avec ses amis et sa famille » serait scandaleux même s’il s’agissait d’une demande de rémunération modérée que le gouvernement avait rejetée de manière déraisonnable. Ce n’est pas.

Ils veulent 35% et la réécriture de l’histoire afin que les médecins, seuls parmi la main-d’œuvre britannique, soient pleinement récompensés pour toute érosion salariale depuis le krach mondial de 2008. C’est absurde.

Les jeunes têtes brûlées des postes de haut niveau de la BMA peuvent penser qu’ils gagnent le cœur et l’esprit du public avec cette confrontation politique flagrante avec les conservateurs.

Si c’est le cas, ils sont un sandwich à court d’un pique-nique.

Win-Windsor

FÉLICITATIONS à Harry et Meghan pour leur nomination aux prix Hollywood dans la catégorie « fiction fumante ».

Désolé, « streaming » et « non-fiction ».

Tout ce travail acharné à cracher de la bile sur la famille royale, les médias et la Grande-Bretagne a porté ses fruits.

En toute honnêteté, leur émission Netflix a obtenu d’excellentes notes.

Les accidents de voiture attirent les badauds.

Nous ne savons tout simplement pas comment ces histoires grandioses et cette victimisation imaginaire comptent comme non-fiction.

Pourtant, cela pourrait leur rapporter un gong de l’ensemble luvvie hollywoodien auquel ils sont si désespérés d’appartenir.

Et s’ils perdent ? Eh bien, il y a une autre heure de grief juste là.

Eau sale

Ça pue que les familles doivent maintenant payer encore plus pour renflouer l’incompétence catastrophique de Thames Water.

Les nouveaux patrons de l’entreprise défaillante insistent sur le fait que des factures plus élevées, bien qu’inévitables, financeront de nouveaux investissements et non ses remboursements de dette époustouflants.

Mais s’il n’avait pas emprunté des milliards, versé des dividendes somptueux et versé des salaires insensés aux dirigeants, il n’aurait pas eu besoin de harceler davantage les clients pour un service de base auquel ils sont déjà en droit de s’attendre.

La nationalisation n’est pas la réponse. Encore moins serait alors dépensé en investissement.

Mais comment Thames et l’inutile régulateur Ofwat ont-ils permis à ce fiasco de s’envenimer ?