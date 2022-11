Le conseil de la bibliothèque Homer décidera si les livres LBGTQ + resteront

HOMER, Alaska (AP) – Un conseil consultatif de la bibliothèque publique Homer devrait entendre mardi des arguments sur la question de savoir si plus de 40 livres destinés aux enfants et aux adolescents avec des thèmes LGBTQ + devraient être supprimés ou déplacés vers la section adulte de la bibliothèque.

Le directeur de la bibliothèque publique Homer, Dave Berry, a rejeté une demande de Melissa Martin de déplacer trois titres, a rapporté Homer News. Une pétition ultérieure a ajouté plus de trois douzaines de livres supplémentaires à la liste. Le conseil doit examiner son appel.

L’appel est le dernier effort ciblé pour supprimer les livres ou programmes LGBTQ + des bibliothèques à travers le pays. Dans la communauté sud-est de Ketchikan cette année, les électeurs ont refusé de réduire le budget de la bibliothèque après que certains habitants se soient plaints que les drag queens dirigeaient l’heure du conte pour les enfants, a rapporté le Ketchikan Daily News. Un différend de financement a été réglé dans le Mississippi.

Cependant, une bibliothèque du Michigan a perdu la majorité de son financement et les récits de livres interdits ou de tentatives de bannissement ont grimpé en flèche l’année dernière, a déclaré l’American Library Association en avril.

Dans Homer, les pétitions demandent que les livres “promouvant l’idéologie transgenre, les drag queens, l’homosexualité et tous les autres livres destinés à endoctriner les enfants dans les idéologies LGBQT +” soient supprimés ou ne soient pas disponibles pour les enfants “pour tomber sur ces idées déroutantes” dans la bibliothèque pour enfants ou dans la section jeunesse.

Berry a consulté le personnel après avoir reçu la demande initiale de Martin. Il a refusé de déplacer “Morris Micklewhite et la robe mandarine”, de Christine Baldacchino; “Julian est une sirène”, de Jessica Love, et “Two Grooms on a Cake: The Story of America’s First Gay Wedding”, de Rob Sanders et illustré par Robbie Cathro.

« Historiquement, la politique a toujours été d’essayer d’être aussi large que possible dans l’ajout de matériaux à la collection. Nous ne censurons pas les matériaux. Nous sommes très ouverts aux commentaires de la communauté. Notre politique générale a été d’ajouter plutôt que de soustraire de la collection », a déclaré Berry au journal.

Martin a fait appel au conseil consultatif, qui aura le dernier mot. Une décision immédiate n’était pas attendue.

L’auteure de livres pour enfants Homer, Madeline Veldstra, qui écrit sous le nom de Madeline A. Hawthorne, a également collecté des signatures en ligne et avec une version imprimée de la pétition de Martin.

Elle s’adressera également au conseil d’administration sur sa proposition de supprimer ou de déplacer les titres supplémentaires au-delà des trois originaux.

Une contre-pétition pour soutenir la décision du directeur de la bibliothèque et pour soutenir l’inclusion de livres LGBTB+ dans la section pour enfants recueille également des signatures.

The Associated Press