Le conseil de la bibliothèque d’Oswego achète une parcelle du centre-ville de Montgomery pour un éventuel troisième campus – Shaw Local

Mercredi, le conseil du district de la bibliothèque publique d’Oswego a fait un pas vers la construction éventuelle d’un troisième campus – et de son deuxième campus à Montgomery.

Les administrateurs ont approuvé l’achat d’une propriété de 330 000 $ aux 109 et 111 North River Street, Montgomery. Les fonds nécessaires à l’achat seront prélevés sur le fonds de réserve spécial de la bibliothèque.

« Si nous ne commençons pas à bouger maintenant, lorsque nous décidons de le faire, rien ne sera peut-être disponible. » — Président du conseil d’administration de la bibliothèque d’Oswego, Terry Tamblyn

Le district de la bibliothèque publique d’Oswego a un campus au 32 W. Jefferson St. au centre-ville d’Oswego ainsi qu’au 1111 Reading Drive à Montgomery près de la route 30. La propriété acquise par le conseil de la bibliothèque se trouve dans le centre-ville de Montgomery.

« Lorsque le conseil a décidé de faire deux bâtiments, il avait toujours à l’esprit qu’il y aurait des bâtiments de quartier communautaire, par opposition à un bâtiment géant », a déclaré la directrice de la bibliothèque d’Oswego, Sarah Skilton, après la réunion. « Ce serait une première étape alors que nous travaillons à la planification future. »

Le district dessert une population de 70 508 dont 39 960, ou 56%, ont des cartes de district de bibliothèque, selon les données publiées en février. Le quartier de la bibliothèque dessert des parties des comtés de Kendall, Will et Kane.

«Nous avons maintenant les deux campus et j’imagine que cela ne prendra pas beaucoup plus d’années quand nous en aurons deux de plus – un de plus probablement à Montgomery et un de plus à Oswego, probablement en direction du sud vers Plainfield, parce que c’est où va la croissance », a déclaré le président du conseil d’administration de la bibliothèque d’Oswego, Terry Tamblyn. «Nous avons identifié un endroit (à Montgomery) où nous pensons que ce serait un bon match pour nos clients. Nous voulons des campus plus petits. Nous nous sommes engagés il y a de nombreuses années à ne pas construire une grande méga bibliothèque. Nous avons essayé de construire des bibliothèques de quartier où les gens pourraient marcher ou faire du vélo.

D’autres propriétés devraient être acquises à côté de la propriété nouvellement achetée avant que les plans de construction puissent aller de l’avant, a-t-il déclaré. Il a souligné l’importance de la bibliothèque pour l’avenir.

« Ce sont toutes les possibilités en ce moment », a déclaré Tamblyn. « Si nous ne commençons pas à bouger maintenant, lorsque nous décidons de le faire, rien ne sera peut-être disponible. »