Le conseil de Kelowna soutient le projet de loi privé du député pour «mettre fin à la porte tournante»

Le conseil municipal appuie les efforts de la députée de Kelowna-Lake Country, Tracy Gray, pour offrir un meilleur accès aux traitements en santé mentale et en toxicomanie aux détenus des établissements fédéraux.

Gray a expliqué son projet de loi d’initiative parlementaire, intitulé « mettre fin à la loi sur les portes tournantes », au conseil lors de sa réunion du 16 janvier.

Le projet de loi C-283 crée un cadre permettant au gouvernement de désigner tout ou partie d’un établissement correctionnel fédéral comme «établissement de traitement de la toxicomanie», a noté Gray dans sa présentation.

Le projet de loi modifierait le Code criminel pour appuyer un processus de détermination de la peine à deux volets. Si les personnes condamnées satisfont à certains paramètres au moment de la détermination de la peine, un juge pourrait offrir le choix d’être condamné à participer à une évaluation de la santé mentale et à un traitement de la toxicomanie pendant qu’ils purgent leur peine.

Le Conseil rédige une lettre en faveur du projet de loi de Gray au gouvernement fédéral.

«Nous entendons parler de situations où quelqu’un a été en prison et qu’il en ressort et qu’il a été un récidiviste», a déclaré le maire de Kelowna, Tom Dyas.

“Donc, il semble qu’il y ait un écart là-bas, et qu’il n’y a pas quelque chose qui essaie de les attraper à cette porte.”

La présentation de Gray au conseil comprenait également une statistique tirée d’une étude de 2015 du Service correctionnel du Canada qui montrait, lors de l’admission dans un établissement fédéral, que 70 % des hommes et 77 % des délinquantes souffraient d’un problème de toxicomanie.

La deuxième lecture du projet de loi C-283 est en cours à la Chambre des communes.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalChambre des communesKelownaLake CountryParlement