Le conseil de Kelowna s’enthousiasme pour la réhabilitation des animaux

Un centre de réhabilitation de la faune proposé pour le sud-est de Kelowna ira de l’avant malgré les inquiétudes du personnel municipal.

Le conseil a voté à l’unanimité pour permettre à la Wild Things Rehabilitation Society de s’installer sur un terrain situé au 2605, chemin O’Rielly. Le personnel n’est pas contre l’opération, mais s’oppose à l’emplacement des structures sur la propriété. La préférence est une zone au bas du terrain écologiquement sensible qui a déjà été modifié.

Le fondateur de Wild Things, Sydney Platz, a déclaré que le site qu’ils avaient choisi, dans la partie centrale de la propriété, avait une plus grande zone dégagée et une route non goudronnée qui avait été dégagée par des travaux antérieurs.

“Il est dans le meilleur intérêt des animaux de garder ce site aussi naturel que possible”, a déclaré Platz. “En toute déférence, nous soutenons que notre conception permet d’atteindre cet objectif en travaillant avec des conditions préexistantes.”

Les préoccupations du conseil comprenaient le bruit et l’augmentation de la circulation affectant les propriétés voisines.

“Nous ne serons pas ouverts au public, nous ne pensons donc pas que cela augmentera sensiblement le trafic dans la région”, a ajouté Platz. “Personne ne saura que nous sommes là, et c’est ce que nous voulons.”

Com. Charlie Hodge a noté que de telles opérations peuvent commencer petit et s’agrandir rapidement.

“Parce que tu ne peux pas dire non,” dit-il.

Platz a déclaré qu’après le traitement initial, de nombreux animaux seraient transférés dans d’autres centres de réadaptation de la province.

“Nous pourrions nous déplacer plus loin à l’extérieur de la ville pour accueillir un grand site dans environ cinq à 10 ans”, a-t-elle ajouté.

Wild Things traiterait les petits mammifères, comme les écureuils et les tamias, et les petits oiseaux chanteurs, comme le permet un permis provincial.

