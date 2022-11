Le conseil de Kelowna s’engage à soutenir les entrepreneurs de l’Okanagan

La ville de Kelowna cherche à consolider son parrainage d’un programme qui défend les entrepreneurs de l’Okanagan.

Le sommet Accelerate Okanagan OKGN Angel rassemble chaque année des entreprises technologiques en démarrage et des investisseurs pour participer à un programme de 10 semaines qui permet au gagnant éventuel de recevoir un investissement pouvant atteindre 250 000 $.

La ville a, au cours des quatre dernières années, versé 4 000 $ par année à l’organisme, l’argent provenant des fonds de prévoyance du conseil.

En approuvant le soutien au sommet de 2023, les conseillers ont demandé au personnel s’il pourrait y avoir une autre source de financement plus fiable à laquelle puiser.

“Je pense qu’il serait avantageux pour nous d’examiner d’autres options afin d’avoir une base de financement plus cohérente”, a déclaré le conseiller. Loyal Wooldridge.

Le Conseil a demandé au personnel de rechercher différentes possibilités de financement pour soutenir le sommet OKGN Angel à l’avenir.

Depuis sa création en 2019, le Sommet a :

formé 74 investisseurs providentiels (dont 22 % de femmes) ;

soutenu/formé 168 entreprises ;

a créé quatre fonds d’investissement qui ont distribué 580 000 $ en investissements directs qui, à leur tour, ont mobilisé 22,6 millions de dollars en investissements indirects.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalVille de KelownaKelowna