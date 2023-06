Le conseil de Kelowna préoccupé par le code de conduite

Les conseillers de Kelowna ont plusieurs préoccupations concernant un nouveau code de conduite qui s’applique à eux.

Le projet de document, qui est mandaté par le gouvernement provincial, énonce les règles que le conseil doit suivre dans l’exercice de ses fonctions et responsabilités.

Le code contient également des dispositions décrivant la manière dont les conseillers doivent interagir entre eux, avec le personnel municipal, le public et les médias.

Plusieurs conseillers ont estimé qu’il était trop long, qu’il faisait double emploi avec la charte communautaire et qu’une partie du libellé pouvait être sujette à interprétation.

« J’aimerais le voir resserré », a déclaré Coun. Mohini Singh. « J’aimerais le voir directement, et je voudrais également que le personnel reconnaisse que nous sommes des adultes et que nous savons quelle est notre responsabilité. »

Com. Loyal Wooldridge, qui préside le conseil régional du district central de l’Okanagan, a déclaré que le document semblait punitif.

« Lorsque je réfléchis au (code de conduite) des districts régionaux, cela commence par les valeurs, cela commence par la raison pour laquelle nous travaillons de cette façon. Celui-ci semble être une loi que nous imposons parce qu’il se passe toutes ces choses terribles, ce qui, je ne crois pas, est le cas.

Com. Luke Stack a déclaré qu’il ne pensait pas que le code, tel qu’il était actuellement rédigé, ajouterait à ce que le conseil fait déjà.

« Je crois en fait que nous sommes déjà responsables et transparents », a-t-il déclaré.

En accord avec d’autres conseillers, Maxine DeHart a ajouté qu’elle estimait que le code devait également être retravaillé.

« Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ici ne soit un enfant », a-t-elle déclaré. Je pense que nous réalisons tous ce que nous devons faire.

Com. Charlie Hodge a également contesté ce qu’il a appelé l’ambiguïté dans certaines parties du code.

« Soyons absolument clairs sur ce que nous disons. »

Le maire Tom Dyas a déclaré qu’il était surpris que le conseil ait passé près de 90 minutes à débattre de la question.

« Cela a été conçu pour que nous soyons aussi transparents que possible en ce qui concerne le fait d’être un conseil », a déclaré Dyas. « Je ne vois rien ici qui pourrait inquiéter qui que ce soit parce qu’en fin de compte, nous nous surveillons vraiment nous-mêmes, à part nous mettre complètement hors-jeu là où c’est une infraction pénale. »

Le code énonce également les procédures de plainte et de résolution qui comprendraient une évaluation préliminaire et, si une plainte est acceptée pour enquête, un renvoi à un enquêteur tiers.

« Toute sanction formelle serait une décision du conseil », a déclaré Laura Bentley, greffière adjointe de la ville.

Le conseil a voté pour recevoir le rapport à titre d’information, les conseillers Stack, DeHart, Hodge et Singh s’y étant opposés.

Le personnel a été prié de rapporter un code de conduite révisé basé sur les commentaires du conseil.

