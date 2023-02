Le conseil de Kelowna préoccupé par la circulation et la sécurité des piétons avec le développement d’appartements

Les inquiétudes concernant les embouteillages et la sécurité des piétons ont presque retardé un permis de développement pour un grand complexe d’appartements proposé pour l’ancien site Westwind Nursey à Kelowna.

Traine Construction et Aménagement souhaite construire deux bâtiments à ossature de bois de cinq étages au 2165 Cour Benvoulin. Le chemin Mayer serait prolongé entre Benvoulin Court et Benvoulin Road dans le cadre du projet.

Plusieurs conseillers ont soulevé des inquiétudes concernant un passage pour piétons prévu sur les chemins Benvoulin et Mayer.

“J’aime le projet mais je suis surpris que la ville veuille un autre accès à Benvoulin”, a déclaré le conseiller. Rick Webber. “C’est risqué d’avoir un passage pour piétons sur cette route qui n’a pas de lumière, dans l’obscurité.”

Le personnel a dit au conseil qu’il y aurait des feux clignotants et des lampadaires actionnés par les piétons, mais pas de feu de circulation.

Com. Gord Lovegrove a déclaré qu’il estimait qu’il y avait un énorme problème de sécurité pour les piétons.

« La région est un zoo le week-end. C’est déjà très encombré.

Les conseillers étaient également préoccupés par la taille du développement.

A eux deux, les deux bâtiments contiendraient 187 logements.

“Plusieurs de ces longs bâtiments de types de maisons en rangée nous ont été apportés dans le passé”, a déclaré Coun. Maxine De Hart. « Nous avons eu de nombreuses discussions à leur sujet. Je ne sais pas si nous le voulons plus.

Le personnel a noté que la longueur du bâtiment est déterminée par le promoteur pour des raisons d’abordabilité et d’efficacité et qu’un certain nombre de techniques de conception sont utilisées pour le rendre aussi attrayant que possible et atténuer les effets.

Le conseil a approuvé, les conseillers Lovegrove et Charlie Hodge s’y étant opposés, le permis de développement du projet, mais a demandé au personnel de revenir avec un rapport et des solutions potentielles concernant les problèmes de circulation et de sécurité des piétons.

