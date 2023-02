Le conseil de Kelowna exhorte la province à en faire plus pour la santé mentale et la toxicomanie

Le conseil de Kelowna demande à la province d’en faire plus pour aider les personnes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

Le Conseil a approuvé deux résolutions, présentées par le Conseil. Ron Cannan, à envoyer par l’intermédiaire de la Southern Interior Local Government Association (SILGA).

Ils demandent au gouvernement provincial d’augmenter davantage les investissements dans les programmes de traitement de la santé mentale « à la demande », de gestion du sevrage et de toxicomanie.

Le Conseil demande également que le programme A Pathway to Hope de la province soit mis à jour afin de financer entièrement et d’établir des campus de soins régionaux pour les personnes nécessitant des soutiens hautement spécialisés en santé mentale.

A Pathway to Hope a été lancé en 2019 et est le plan décennal du gouvernement néo-démocrate pour les soins en santé mentale et en toxicomanie visant à fournir les services dont les Britanno-Colombiens ont besoin pour résoudre rapidement les problèmes et soutenir leur bien-être.

« La question du logement en santé mentale et en toxicomanie pour ceux qui sont malheureusement dans la situation où ils se trouvent fait vraiment défaut au niveau local, dans la province et, dans de nombreux cas, à travers le pays », a déclaré Cannan. « Il y a des chaînons manquants dont nous avons besoin pour aider nos partenaires provinciaux à plaider.

Cannan a remercié les conseillers Loyal Wooldridge, Luke Stack ainsi que le personnel de la ville pour leur contribution aux résolutions.

