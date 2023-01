Le conseil de Kelowna envisage un nouveau développement industriel

Le conseil de Kelowna examinera une demande de permis de développement pour deux nouveaux bâtiments industriels dans la partie nord-est de la ville.

La proposition pour le 9640 McCarthy Road comprend 37 unités couvrant près de 10 000 mètres carrés de surface de plancher à utiliser pour les bureaux, la fabrication et les entrepôts.

Les documents remis à la Ville mentionnent également l’accès des piétons et des cyclistes au Rail Trail.

Le personnel est favorable au projet, car il appuie l’aménagement de terrains industriels dans la région de Jim Bailey/Beaver Lake et s’harmonise avec plusieurs politiques du plan communautaire officiel.

Le développement sera devant le conseil lors de sa réunion régulière du 16 janvier.

