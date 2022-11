Le conseil de Kelowna envisage le développement de condos sur l’avenue Clement

Un immeuble de six étages est proposé pour Clément entre Ethel et Richter

La prochaine étape du développement d’un immeuble à condos de six étages prévu sur l’avenue Clément est présentée au conseil municipal le 29 novembre.

Le développement se compose de quatre propriétés au 631, 647, 657 et 677 Clément, entre St Paul St. et Richter St. Le développeur propose 66 unités dans le bâtiment, composé de 20 studios, 29 une chambre et 17 deux -appartements à chambre. Six des unités sont des maisons en rangée au rez-de-chaussée avec un accès direct à l’avenue Clément.

Le demandeur sollicite un permis de développement pour le projet.

Un rapport du personnel au conseil indique que le quartier environnant est en train de passer de logements unifamiliaux à des logements à logements multiples.

Les propriétés voisines à l’est et à l’ouest ont récemment été réaménagées et d’autres propriétés voisines ont des applications de développement en cours d’eau.

Le personnel recommande d’appuyer le permis d’aménagement.

