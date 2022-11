Le conseil de Kelowna envisage des changements aux prochaines élections municipales

Un conseiller de Kelowna a suggéré que certains électeurs qui ont voté lors des élections municipales du 15 octobre n’étaient peut-être pas éligibles pour le faire.

Ron Cannan a fait ce commentaire alors que le conseil recevait les résultats finaux et le compte de vote pour l’élection générale de 2022 à Kelowna lors de sa réunion du 14 novembre.

“Certaines personnes du district régional, la région d’Ellison, ont une adresse à Kelowna, elles ont voté au Parkinson Rec Centre mais ont découvert par la suite qu’elles n’étaient pas réellement éligibles.”

La greffière municipale adjointe Laura Bentley a déclaré que les responsables électoraux du conseil recevaient une formation sur l’éligibilité.

“L’exigence est que l’électeur comprenne où il est éligible pour voter et qu’il fasse cette déclaration d’éligibilité”, a-t-elle déclaré.

Dans son rapport au conseil, Bentley a également noté que le personnel avait répondu à 73 demandes de problèmes de conformité concernant les panneaux électoraux. Plusieurs conseillers ont souligné avoir constaté plusieurs incidents de vandalisme et d’enseignes non conformes durant la campagne.

“Je pense que nous avons besoin de mesures plus strictes à ce sujet”, a déclaré Coun. Loyal Wooldridge. “Le vandalisme et les réparations constantes éloignent simplement les candidats du précieux travail de connexion avec nos résidents.”

Déçu par le faible taux de participation électorale, le conseiller Gord Lovegrove a demandé si le personnel de la ville envisagerait d’utiliser des cartes d’inscription des électeurs, similaires aux campagnes provinciales et fédérales, lors des élections municipales de 2026.

Bentley a déclaré qu’à Kelowna, la demande d’inscription est remplie au moment du vote. Elle a ajouté qu’une carte d’information de l’électeur est envoyée par la poste aux résidents.

“Fournir aux gens des informations sur leurs opportunités de voter”, a-t-elle ajouté.

Le rapport de Bentley a également montré que Kelowna était au quatrième rang en termes de participation électorale par rapport aux villes de taille similaire, derrière Victoria, Saanich et Kamloops.

Le Conseil a été unanime dans ses louanges envers le personnel pour avoir mené une élection bien gérée. Le personnel examinera également les procédures électorales et le règlement sur les panneaux électoraux et en fera rapport au conseil.

