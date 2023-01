Le conseil de Kelowna demande une audience publique sur le prochain ajout au développement de Ponds

Les inquiétudes des voisins concernant la prochaine phase du développement de The Ponds ont incité le conseil municipal à envoyer le rezonage de la propriété à une audience publique.

Un développement de 31 maisons en rangée est proposé pour Heweston Court, près du parc Peak Mountain de Kuiper, cependant, comme il répond à l’intention du plan communautaire officiel 2040 de la ville, une audience publique n’est pas automatiquement requise.

Au cours de la première réunion ordinaire de la nouvelle année (9 janvier), plusieurs conseillers ont déclaré avoir reçu des inquiétudes du public concernant le projet, notamment la densité, la préparation du site et les travaux de dynamitage potentiels.

“Nous avons une demande pour changer la densité dans ce cas”, a déclaré le conseiller. Gord Lovegrove. “Je pense que nous devons donner aux experts locaux, aux voisins, leur dû.”

Le personnel a dit au conseil que le dynamitage est assez courant dans les zones à flanc de colline et que le promoteur devrait demander un permis de dynamitage.

Com. Mohini Singh a présenté la motion pour que la question du rezonage soit soumise à une audience publique.

“Il faut entendre ce que le public a à dire”, a-t-elle déclaré.

Com. Luke Stack a souligné que l’audience publique ne traiterait que de la question du rezonage.

“C’est assez simple et cohérent, mais on peut voir le désir de se rendre à une audience publique, mais en ne parlant que de zonage et pas d’autres problèmes. Cela ne devrait vraiment pas influencer la décision du conseil sur le rezonage.

Le maire Tom Dyas s’est excusé du vote en invoquant un conflit d’intérêts.

L’audience publique a été fixée au 14 février.

