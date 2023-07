Le conseil de Kelowna conserve la désignation patrimoniale de la maison Pandosy

Une maison patrimoniale de Kelowna avec une histoire riche conserve son statut.

Un rapport a été présenté au conseil municipal lors de sa réunion du 13 juillet avec des recommandations du personnel municipal de ne pas approuver la suppression de la désignation patrimoniale du 2079, rue Pandosy, ce qui avait été demandé par le propriétaire de la maison, qui vit à New Westminster.

Le conseil était tout à fait favorable au maintien de la maison dans le registre du patrimoine.

La directrice du service de planification de Kelowna, Danielle Noble, a déclaré au conseil que le maintien de la désignation concernait moins la maison physique, qui est dans un état délabré et vide, mais davantage son histoire.

« Nous aimerions garder l’histoire vivante, pas simplement le bâtiment lui-même, mais l’histoire qui se cache derrière. »

Construite en 1910, la maison Bouvette a d’abord appartenu à Frank Bouvette, un Métis du Manitoba. Il a dirigé une écurie de pension et a travaillé pendant de nombreuses années comme contremaître à la scierie SM Simpson.

Lui et sa famille, dont neuf enfants, ont vécu dans la maison pendant huit ans. Bien que l’on ne sache pas à qui appartenait la maison pendant les 30 années suivantes, les dossiers montrent qu’une Millicent Alice Richards, qui travaillait à la Banque Royale, était la plus ancienne résidente de la maison depuis au moins 1948-1974.

Le propriétaire actuel, Bjelica Holdings Ltd., a écrit au conseil qu’en raison des mauvaises conditions actuelles de la maison, la démolition était leur meilleure option, demandant donc l’élimination de la désignation patrimoniale.

« Les locataires précédents, qui occupaient la maison sous l’ancien propriétaire, et nous ont donc été transférés en tant que nouveaux propriétaires, ont complètement détruit ce qui aurait peut-être pu être récupéré », a déclaré Zorislav Bjelica de la société holding.

Bjelica a déclaré que depuis lors, la maison a été cambriolée à plusieurs reprises et utilisée pour des feux à ciel ouvert, la consommation de drogue et d’autres activités criminelles.

Après avoir reçu le rapport, Noble a déclaré que le personnel de la ville avait ouvert une enquête sur l’état du bâtiment. Les premières observations étaient que les mauvaises conditions étaient causées par la négligence, y compris un porche détérioré, des fenêtres brisées et des planchers de bois soulevés, bien que les moulures et les garnitures semblaient être intactes.

Des notes ont été attribuées pour un certain nombre de critères concernant à la fois l’état de la maison et sa valeur patrimoniale, le personnel concluant que la plupart des éléments de la maison sont soit préservables, soit restaurables. Ils ont attribué à sa valeur patrimoniale une note de 5/10, soit une valeur « commune » ou « un peu plus commune ».

Le maintien de la désignation patrimoniale signifie que la maison demeurera debout.

