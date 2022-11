Le conseil de Kelowna approuve le stationnement gratuit le samedi pour le magasinage des Fêtes

Pour la 28e année consécutive, le stationnement sur rue au centre-ville sera gratuit pour les acheteurs des Fêtes les samedis de décembre.

Le Conseil a approuvé la demande de la Downtown Kelowna Association lors de sa réunion du 14 novembre. Cela signifie que la ville perdra environ 35 000 $ de revenus pour les cinq jours de stationnement gratuit.

“Les délais affichés continueraient de s’appliquer et seraient appliqués pour garantir que les utilisateurs à long terme, tels que les employés, n’occupent pas de stationnement disponible dans la rue”, a déclaré Dave Duncan, responsable des services de stationnement.

Le personnel recherche activement une entreprise commanditaire pour minimiser l’impact financier de ces types d’initiatives à l’avenir, a ajouté Duncan. Une opportunité de fournir un transport en commun gratuit à travers la ville pendant les jours de stationnement gratuit en décembre 2023 est également envisagée par le personnel.

Dans une lettre au conseil, le DKA a noté que le programme est une initiative importante à valeur ajoutée pour les détaillants, les services et les restaurants du centre-ville pendant la saison des achats des Fêtes.

“Encore cette année, les entreprises du centre-ville continuent de faire face à l’incertitude face à l’évolution de l’économie et peuvent utiliser cette aide pour attirer davantage de clients dans le centre-ville de Kelowna”, indique la lettre.

