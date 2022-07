Le conseil de Kelowna approuve la tour de 25 étages de l’avenue Doyle au milieu de la controverse

Un étudiant de l’UBCO avait un message pour un membre d’un groupe communautaire opposé à une tour de 25 étages sur l’ancien site de la GRC de Kelowna lors de la réunion du conseil du mardi 26 juillet.

“J’ai lu sur l’orateur précédent”, a déclaré Jackson Higgs. “Je crois qu’il essaie juste de protéger la vue depuis son appartement de luxe. Eh bien, 20 000 étudiants habitent cet endroit pendant les cours. »

Juste avant que Higgs ne parle, Les Bellamy du Kelowna Legacy Group (KLG) avaient critiqué le conseil pour avoir voulu planter la tour au milieu de plusieurs immeubles de faible hauteur.

“Cette insertion drastique ressemblera à un symbole phallique”, a expliqué Bellamy.

Le projet comporte une composante de logement abordable, ce qui a été noté comme quelque chose dont ont désespérément besoin plusieurs autres étudiants de l’UBCO qui se sont prononcés en faveur du développement.

Bellamy a déclaré que bien qu’il apprécie le soutien pour le logement abordable, les propriétés avec vue sur le lac ne sont pas celles dont la communauté a désespérément besoin.

D’autres qui se sont prononcés contre la tour ont pris le conseil à partie du processus qu’il a fallu pour amener le projet là où il se trouve actuellement. De nombreux opposants se sont demandé pourquoi la tour avait été autorisée à passer de 13 à 25 étages, ce qui était la hauteur d’origine indiquée dans la demande de propositions de la ville.

« Le processus est également injuste pour les contribuables et la communauté du développement », a déclaré un habitant de la région. “Cela envoie le mauvais message au public.”

KLG a mené cette charge et a demandé que le développement soit suspendu ou même abandonné. Plusieurs conseillers ont reconnu qu’ils auraient pu faire mieux.

« J’adore le projet, mais ce n’est pas transparent », a déclaré Coun. Charlie Hodge. « Je ne blâme pas le personnel, ma frustration vient de ce conseil. Nous avons perdu notre crédibilité, nous n’avons pas tenu parole.

Com. Mohini Singh a déclaré qu’elle était choquée par la quantité de refus sur le projet.

“Je pense que c’est le maximum que j’ai eu”, a-t-elle déclaré. “J’ai contacté les développeurs et le fil conducteur que j’ai entendu était la foi et la confiance. Ils ont dit “vous changez les poteaux de but”.

Com. Loyal Wooldridge a déclaré qu’il prenait le processus au sérieux, mais qu’il était angoissé par le projet.

“Si nous revenons à la case départ, il faudra six ans avant que quoi que ce soit ne soit construit et nous manquerons ce besoin de logement abordable”, a-t-il ajouté. “Je pense que nous créons un avantage public incroyable ici.”

Des questions ont également été soulevées quant à la légalité du processus entrepris par le conseil.

“Un avis juridique a été demandé”, a déclaré Doug Gilchrist, directeur municipal. “Nous sommes transparents et honnêtes.”

Le maire Colin Basran a parlé de la controverse suscitée par le développement.

“Tout cet appât et cet interrupteur perpétrés à propos de ce projet sont si factuellement inexacts”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas de complot en cours, juste un développeur pleinement engagé.”

Parlant de logements abordables, le promoteur Greg Appelt a déclaré au conseil que 316 unités étaient incluses dans la tour d’origine, mais que ce nombre est tombé à 259 après la refonte.

“Cela s’est déroulé comme un processus de consultation publique pour la refonte du bâtiment”, a-t-il déclaré.

Appelt a ajouté qu’il était ravi de commencer.

“Ça a été long à venir.”

Le conseil a voté 6 contre 2 pour rezoner la propriété et permettre à la tour d’aller de l’avant. Les conseillers Hodge et Singh s’y sont opposés.

