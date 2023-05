Le conseil de Kelowna aime le plan de logement intercalaire, mais voit des défis

Bien que le conseil municipal ait aimé ce qu’il a vu dans un rapport sur les options de logement intercalaires présenté par le personnel lors de sa réunion régulière du 15 mai, il y avait plusieurs préoccupations.

Le maire Tom Dyas a posé des questions sur le logement abordable.

«Je crois que c’est une partie très importante de cela. Si nous densifions, mais que nous densifions à ce taux potentiel plus élevé du marché, cela ne fournit aucun logement abordable.

Parlant spécifiquement des développements de quadruplex, le personnel a dit au conseil qu’il serait difficile de fournir ne serait-ce qu’une seule unité aussi abordable, car le projet échouerait probablement financièrement.

Il s’agit plus probablement d’un projet de six à huit logements qui pourrait produire des logements abordables, mais un tel développement peut ne pas convenir à tous les quartiers.

En avril, le gouvernement provincial a publié son plan visant à accroître la production de petites maisons en rangée à logements multiples en autorisant jusqu’à quatre logements sur des terrains unifamiliaux isolés.

Tout en complimentant le plan du personnel, le conseiller. Luke Stack a déclaré que le véritable test sera la forme et le caractère des développements de remplissage.

« Nous devons réfléchir à la manière dont cela va s’intégrer dans la rue et à la manière dont le quartier pourra s’adapter à ce changement. »

Com. Gord Lovegrove a noté qu’il avait frappé à de nombreuses portes et avait entendu dire que certains résidents craignaient que le caractère de leur quartier ne soit détruit.

« Pouvons-nous regarder l’une de nos mairies ou communauté de tous (réunion) pour en faire partie et laisser les associations de quartier et les résidents venir nous parler de cela », a-t-il demandé.

Com. Charlie Hodge a déclaré au personnel qu’il aimerait voir une «politique verte» pour protéger les arbres sur une propriété prévue pour des logements intercalaires.

« Vous allez avoir plus de gens, moins de terres, moins d’arbres, moins de verdure. C’est ce que nous faisons partout où nous regardons », a-t-il ajouté.

Le rapport du personnel constate que le logement dans les quartiers existants du centre-ville est l’une des solutions nécessaires pour répondre à la croissance prévue, cependant, plus de 90 % des lots de ces quartiers ne sont pas zonés pour permettre le remplissage.

Le rapport sur les options de remplissage examine le « pré-zonage » qui permettrait de tels développements dans une plus grande partie des quartiers du centre-ville.

Le rapport indique également que même si le remplissage ne résoudra pas tous les problèmes de logement de Kelowna, il contribuera à accroître l’offre et la diversité.

