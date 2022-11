Le conseil de Kelowna a le temps des résidents à l’esprit avec des changements aux audiences publiques

Cela ne les raccourcira peut-être pas, mais les résidents de Kelowna auront leur mot à dire plus tôt lors des audiences publiques devant le conseil.

« À l’avenir, nous autoriserons le personnel à présenter, puis le demandeur, puis nous passerons directement au public », a expliqué le maire Tom Dyas.

“Ensuite, le demandeur aura 10 minutes pour répondre aux questions du public, puis le conseil pourra poser des questions.”

Jusqu’à présent, le processus d’audience publique permettait au personnel municipal et au demandeur de faire leurs présentations, le conseil pouvant poser des questions aux deux. Le public devrait attendre que ce processus soit terminé avant de faire des commentaires.

“Cela va simplement nettoyer un peu ce processus et permettre au public d’être entendu en temps opportun”, a ajouté Dyas.

La motion a été présentée par le maire et n’a pas nécessité le vote du conseil.

Com. Mohini Singh a demandé à ses collègues ce qu’ils pensaient des réunions tardives, car de nombreuses audiences publiques précédentes se sont déroulées tard dans la soirée ou tôt le matin.

Le greffier municipal, Stephen Flemming, a déclaré que le problème avait été signalé par le personnel et que des options pour modifier le règlement de procédure du conseil arriveraient au début de janvier.

Le personnel a également déclaré que les audiences publiques du conseil, qui se tiennent généralement le mardi soir, seront programmées une fois par mois, à la suite de l’assouplissement des réglementations provinciales. Cependant, ces réunions peuvent être ajoutées au calendrier au besoin.

