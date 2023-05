Le conseil de Kelowna à bord avec le système de tarification électronique du transport en commun

Le conseil municipal va de l’avant avec un système de perception électronique des tarifs pour le Kelowna Regional Transit.

Umo (you-mo) permettra aux passagers de payer avec une application mobile, une carte de crédit, une carte de débit, une carte à puce rechargeable ou un portefeuille mobile, et devrait être mis en service fin 2023.

Le conseil avait des inquiétudes au sujet du programme lorsqu’il l’a examiné pour la première fois en février et l’a renvoyé à BC Transit pour examen. Des changements ont été apportés et présentés au conseil lors de sa réunion régulière du 8 mai.

L’un des changements comprend le remplacement du laissez-passer mensuel basé sur le calendrier par un laissez-passer de 30 jours plus flexible.

Il peut être acheté à tout moment au cours du mois et reste valable 30 jours au lieu d’expirer à la fin du mois.

De plus, les packs pré-achetés de 10 trajets (anciennement billets), ou des parties de ceux-ci, et les produits tarifaires DayPASS expireront après 365 jours à compter de la date d’achat.

Des remboursements complets seront également disponibles pour les produits tarifaires non utilisés, mais pas pour les produits partiellement utilisés ou expirés. Les remboursements seront disponibles sur les comptes Umo personnels de plus de 10 $.

BC Transit a apporté un changement de politique visant à limiter les transferts à utiliser sur le prochain bus de correspondance dans les 90 minutes suivant le paiement du tarif initial, ce qui était l’une des préoccupations du conseil depuis la réunion de février.

Au fur et à mesure que la discussion sur le programme progressait, plusieurs conseillers ont déclaré qu’ils ne pouvaient toujours pas l’appuyer pour diverses raisons.

« La direction que cela prend, je pense que nous perdons de vue le gros avantage qui en découle », a déclaré Mac Logan, directeur général de l’infrastructure.

Logan a également souligné que le logiciel facilitera le paiement.

«Le nombre de nouveaux coureurs que vous gagnez… dépassera de loin la poignée de coureurs que le logiciel désavantagera peut-être. S’il vous plaît, ne perdez pas de vue ce que nous allons gagner.

Le conseil a également été informé que BC Transit entreprendra une révision des tarifs à l’avenir afin que tout problème avec le programme qui pourrait survenir puisse être résolu.

Umo coûtera environ 120 000 $ à déployer, et il y aura également des coûts permanents. Les économies de coûts devraient être réalisées grâce à la réduction des laissez-passer physiques et de la collecte d’espèces.

«Avec la facilité d’utilisation du transport en commun grâce à l’introduction d’Umo, nous espérons que nous verrons plus de personnes utiliser le bus et que nous gagnerons également des revenus de cette façon», a déclaré Ryan Dennis, de BC Transit.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC TransitConseil municipalVille de Kelowna