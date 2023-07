Le conseil de Joliet tient une réunion spéciale sur le rôle des élus – Shaw Local

Le conseil municipal de Joliet tiendra mardi une réunion spéciale axée sur les rôles du maire, du conseil municipal et du directeur municipal.

La réunion publique à 17 h dans la salle du conseil de l’hôtel de ville se tient au lieu de ce qui était généralement des séances privées avec les membres du conseil nouvellement élus et le personnel de la ville pour décrire leurs rôles et responsabilités.

Cette réunion comprendra une présentation de Brad Cole, directeur exécutif de la Ligue municipale de l’Illinois.

Le maire Terry D’Arcy, qui, avec deux membres du conseil, siège au gouvernement municipal pour la première fois depuis son élection en avril, a demandé la tenue d’une séance publique.

Le maire de Joliet, Terry D’Arcy, salue ses partisans après avoir prêté serment le 1er mai.

(Vincent D. Johnson/Vincent D. Johnson – pour Shaw Me)

D’Arcy a déclaré lundi que la séance publique pourrait permettre au public de mieux comprendre le fonctionnement du gouvernement municipal.

« Je pense que nous avons certains rôles en tant que maire et conseil », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que tout le monde comprenne cela. »

D’Arcy a déclaré que les membres du public qui y assistent pourraient avoir «une meilleure compréhension du fonctionnement d’un gouvernement municipal dirigé par un responsable municipal».

Joliet fonctionne sous une forme de gouvernement de directeur municipal dans lequel le directeur municipal est censé être en charge des opérations gouvernementales. Le maire et le conseil municipal embauchent et supervisent le directeur municipal, qui embauche et supervise tous les autres employés de la ville.

Mais les différends avec les directeurs municipaux sont un problème à Joliet depuis octobre 2018, lorsque David Hales est parti avec un rachat de contrat après moins d’un an de travail.

La ville a depuis lors un directeur municipal permanent, James Capparelli, qui est parti en juin avant la fin de son contrat et avec moins de trois ans de travail alors que le conseil se préparait à commencer la recherche d’un nouveau directeur municipal.

Le directeur municipal par intérim, Rod Tonelli, a ensuite été embauché et est devenu le quatrième directeur municipal par intérim de la ville depuis le départ de Hales.

La réunion spéciale de mardi comprendra également une discussion sur un nouvel engagement de civilité conçu pour promouvoir une conduite civile à l’hôtel de ville. Le comité législatif et d’utilisation des terres du conseil a recommandé l’approbation de l’engagement.