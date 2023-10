Le conseil de Joliet envisage des incitatifs fiscaux dans la région de St. Joe’s et un bail pour une brasserie – Shaw Local

JOLIET – Le Conseil municipal pourrait voter la semaine prochaine une proposition visant à poursuivre les incitations fiscales pour le réaménagement de la zone autour du Centre Médical Présence Saint Joseph.

L’étude incitative, ainsi qu’un projet de contrat de location pour une brasserie-brasserie à la gare Union, devraient être examinés jeudi par le comité de développement économique du conseil.

La ville réfléchit à un quartier à financement fiscal croissant pour encourager le réaménagement de la zone sud et ouest de Présence Saint Joseph. Un district TIF est une zone dans laquelle les valeurs foncières évaluées sont gelées et la différence de recettes fiscales générées entre la valeur fiscale gelée et la valeur actuelle est versée dans un fonds destiné à être utilisé pour l’amélioration des propriétés du district.

Le TIF s’étendrait à l’ouest de Springfield Avenue jusqu’au Joliet Junction Trail, englobant toutes les propriétés qui bordent les avenues Republic et Springfield. La frontière nord serait Glenwood Avenue et la limite sud serait Jefferson Street. Cela comprendrait également des propriétés commerciales le long de Jefferson Street, à deux pâtés de maisons à l’est de Springfield. L’hôpital lui-même ne serait pas inclus dans le district.

Le directeur du développement économique, Steve Jones, a déclaré que la proposition du TIF serait probablement soumise au vote de l’ensemble du conseil municipal mardi si elle obtient une recommandation du comité.

L’approbation serait une première étape vers la création éventuelle du TIF. Le conseil envisagerait d’embaucher la société SB Friedman pour réaliser une étude de faisabilité afin de déterminer que la propriété située du côté ouest de Republic Avenue est admissible à l’incitatif.

Jones a déclaré que SB Friedman avait réalisé en 2014 une étude TIF mais n’incluait pas ce côté de Republic Avenue.

« La zone la plus proche de l’hôpital a été jugée éligible », a-t-il précisé.

En 2014, la ville n’a pas avancé dans la création d’un TIF. Maintenant que la ville envisage d’en créer un, Jones recommande qu’il soit étendu des deux côtés de Republic Avenue.

Brasserie

Jones a déclaré qu’un contrat de location pour une brasserie pourrait également être soumis au conseil plénier mardi s’il est recommandé en comité.

Un groupe appelé Golden Spike LLC obtiendrait un bail initial de cinq ans pour un loyer de 84 000 $ par an pour un maximum de 12 700 pieds carrés de la gare Union pour la brasserie. Le bail comprend des options de prolongation du contrat pour 10 ans supplémentaires, moyennant un loyer croissant qui pourrait éventuellement atteindre 102 000 $ par an.

Golden Spike obtiendrait des crédits allant jusqu’à 300 000 $ pour les coûts des améliorations qu’il doit apporter à la gare Union pour la brasserie, ce qui signifie qu’il pourrait fonctionner sans payer de loyer aussi longtemps que les trois premières années et demie, en fonction de ses coûts. pour rénovation.

Les promoteurs proposés n’ont pas été identifiés alors que la ville a négocié les conditions du bail. Mais Jones a déclaré qu’ils seraient présents à la réunion pour faire une présentation au comité.

Le comité de développement économique se réunit à 17 heures dans la salle de conférence de planification au premier étage de l’hôtel de ville, 150 W. Jefferson St.