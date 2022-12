Le conseil de Joliet approuve un règlement de 2,8 millions de dollars dans le cadre d’un différend sur un vieux pont – Shaw Local

Le conseil municipal de Joliet a approuvé cette semaine un règlement de près de 2,8 millions de dollars pour un différend sur un pont, mais non sans serrer un peu les dents.

“Je savais que cela allait revenir nous mordre les fesses, mais je vote oui”, a déclaré la conseillère Bettye Gavin en se joignant au vote 8-0 pour le règlement.

La conseillère Bettye Gavin assiste à une réunion du conseil en juillet par vidéo.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

Le maire Bob O’Dekirk, cependant, a félicité le personnel pour l’accord ainsi que les plans pour potentiellement mettre le site à un nouvel usage.

“Félicitations au personnel pour avoir pensé en dehors des sentiers battus et trouvé une bonne solution”, a déclaré O’Dekirk lors du vote du conseil mardi.

Joliet achètera la propriété de deux entreprises qui sont allées en justice accusant la ville de les avoir potentiellement bloquées en 2018 lorsqu’un pont sur Old Richards Street a été libéré, ce qui signifie que la ville a décliné toute responsabilité pour son entretien.

Les entreprises – une entreprise de construction de routes appartenant à William et Peg Zaffino et une entreprise automobile appartenant à Michael Veugeler – sont les seules propriétés situées de leur côté du pont Old Richards Street sur Hickory Creek.

La ville paiera 1,8 million de dollars pour la propriété des Zaffinos et 975 000 $ pour la propriété de Veugeler.

Les Zaffinos ont intenté une action en justice en 2017 pour tenter d’arrêter l’abandon du pont, et Veugeler les a rejoints devant le tribunal en 2018. Les propriétaires d’entreprise ont soutenu que la décision de la ville pourrait laisser les entreprises sans accès à leur propriété si le pont en détérioration devenait inutilisable.

Le pont de la rue Old Richards traverse le ruisseau Hickory. (Eric Ginnard)

La ville devient responsable de l’entretien du pont, selon le règlement.

Les responsables de la ville ont déclaré qu’ils avaient d’autres plans, même s’il n’est pas clair ce qu’ils feront.

Il y a quatre ans, la ville a estimé le coût des réparations nécessaires au pont à 2 millions de dollars.

Le conseiller municipal Larry Hug a déclaré lors de la réunion de mardi qu’il votait pour le règlement, étant entendu que la ville ne “réparerait pas un pont dont nous n’avons pas besoin”.

La limite de poids sur le pont de la rue Old Richards a été réduite à mesure que son état se détériorait.

(Shaw Media)

Entre-temps, la ville devient propriétaire des deux commerces moyennant un loyer de 1 $ par année. La ville est responsable de l’entretien des extérieurs des bâtiments, des parkings et de l’aménagement paysager, selon les contrats de location approuvés par le conseil mardi.

Alors que la ville est responsable de l’entretien du pont, Joliet peut donner aux locataires commerciaux un préavis de 90 jours si l’État déclare le pont inutilisable, conformément aux contrats de location.

Les responsables de la ville ont décrit le contrat de location comme un arrangement à court terme. Les avocats des propriétaires d’entreprise n’ont pas retourné les appels à commentaires.

Le directeur municipal James Capparelli a déclaré que le plan est de développer une utilisation alternative pour la propriété. Il a déclaré que le terrain pourrait être loué à l’État pour le stationnement et le stockage de l’équipement pendant le projet de rénovation de l’Interstate 80.

La propriété est bordée du côté sud par la I-80. Richards Street a été réaligné lors de la construction originale de la I-80 séparant ce qui est maintenant Old Richards Street de l’artère principale.

Les commentaires de Capparelli diffèrent de ce que le procureur adjoint de la ville, Chris Regis, a suggéré comme une utilisation future de la propriété. Regis a déclaré la semaine dernière que la ville prévoyait de déplacer les services municipaux sur la propriété à un moment donné et développerait un accès alternatif au site afin que le pont ne soit pas nécessaire.