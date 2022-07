Le conseil de Jermaine Defoe, légende de la Premier League, aux stars indiennes de la prochaine génération

Jermaine Defoe, membre du « 100 Club » de Premier League et ancien attaquant de Tottenham Hotspur, a crédité le partenariat de Football Sports Development Limited (FSDL) avec la première division anglaise pour avoir aidé les jeunes Indiens à s’engager dans le football à l’échelle internationale et à aspirer à pratiquer ce sport.

Il a également exhorté les joueurs participants à saisir l’opportunité et à en profiter pleinement.

“J’aurais adoré ça parce que quand tu es fou de football comme moi, c’est une expérience formidable et je suis sûr qu’ils apprécieront chaque instant. C’est une expérience unique, surtout avec les installations maintenant », a déclaré Defoe lorsqu’on lui a demandé si un tournoi comme la Next Gen Cup aurait aidé sa carrière d’enfant.

“Donc, il faut juste profiter de chaque instant, ne pas perdre une séance d’entraînement parce que ça devient difficile, mais c’est la meilleure chose au monde”, a ajouté l’ancien international anglais.

Defoe a estimé que devenir professionnel était le rêve ultime de tout footballeur et a conseillé aux jeunes joueurs participant à la Next Generation Cup 2022 de ne pas se mettre trop de pression.

« C’est dur, ce n’est pas facile mais il faut juste en profiter. Rien ne change. Je pense que vous devez juste être déterminé, vous devez être confiant », a déclaré Defoe, qui est le neuvième meilleur buteur de tous les temps de la Premier League avec 162 buts.

La Next Generation Cup fait partie du partenariat de longue date entre la Premier League et la FSDL pour soutenir le développement du football en Inde. Grâce à ce partenariat, qui a débuté il y a huit ans, les deux organismes ont continué à travailler ensemble pour partager leurs connaissances et leur expertise dans tous les domaines du jeu, notamment la gouvernance, le développement des talents, la croissance commerciale, l’administration et le développement communautaire au sens large.

L’ancien attaquant de Sunderland a estimé que la Next Gen Cup pourrait ouvrir une foule de possibilités pour ces jeunes footballeurs qui pourraient jouer en Europe à l’avenir.

« Quelle opportunité de devenir des professionnels et de réaliser vos rêves. Vous ne savez jamais où cela peut vous mener. Certains de ces joueurs pourraient même se retrouver en Europe et jouer en Premier League, donc on ne sait jamais. Alors vous n’avez qu’à en profiter. Ne vous mettez pas trop de pression, profitez simplement de chaque instant et essayez de vous améliorer chaque jour », a conclu l’ancien diplômé de l’académie West Ham United.

