Le conseil de Dixon envisage un projet de décoration de 25 000 $ pour les chambres – Shaw Local

DIXON – Le conseil municipal de Dixon envisage de dépenser 25 000 $ pour décorer les salles du conseil avec des peintures murales et des photos locales.

Le mois dernier, le conseiller municipal Mike Venier a parlé d’incorporer des photos et des portraits pour remplir l’espace vide dans la pièce allant de 2 000 $ à 7 000 $, puis a augmenté le projet à 25 000 $ plus tôt ce mois-ci.

La conception montre des améliorations artistiques possibles que le conseil municipal de Dixon envisage de faire pour les salles du conseil dans le cadre d’un projet de 25 000 $.

Le projet comprendrait des photos métalliques de Matthew Lennox, directeur marketing de la Chambre de commerce de Dixon et de Main Street, ainsi qu’une peinture murale de Philip Atilano, directeur exécutif de The Next Picture Show, a déclaré Venier lundi.

Venier a déclaré que cela coûterait probablement environ 2 000 $ pour chaque exposition de photos sur deux murs, 3 000 $ à 4 000 $ pour préparer un mur pour l’art itinérant local et environ 13 000 $ à 14 000 $ pour une murale centrée sur la ville sur le mur du fond.

Il a suggéré des peintures murales de Ronald Reagan et du fondateur de la ville, John Dixon, sur le mur avant, ainsi qu’un nouveau drapeau américain à accrocher de manière à donner l’impression qu’il souffle dans le vent.

La ville a actuellement un portrait encadré de Reagan sur le mur. Les conseillers Chris Bishop et Dennis Considine ont déclaré qu’au lieu de peintures murales sur ce mur, ils pourraient simplement ajouter une photo encadrée de John Dixon.

La conseillère municipale Mary Oros a déclaré que le mur d’art itinérant serait une excellente opportunité pour les artistes locaux.

Le bicentenaire de la ville est dans environ cinq ans, et le maire Li Arellano Jr. a déclaré qu’ils devraient également en tenir compte dans la planification de la décoration.

Le financement proviendrait probablement du fonds des arts et de la culture de 100 000 $ de la ville, mais le conseil n’a pas voté sur le projet.