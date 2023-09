Le conseil de Dixon entend une mise à jour sur le travail de rue et fait l’éloge des travailleurs municipaux – Shaw Local

DIXON – Le conseil municipal de Dixon a récapitulé mardi soir les récents festivals d’été, félicitant les employés de la ville et les organisations locales pour avoir travaillé ensemble pour faire de Dixon une destination touristique.

Parmi les événements spécifiquement mentionnés figuraient le marché de Dixon City le mercredi tout au long de l’été et le Dement Town Music Fest le 2 septembre.

«C’est apprécié. Chaque année, il grandit. Vous voyez des gens s’amuser », a déclaré Chris Bishop, membre du conseil, à propos des jours de marché du mercredi.

«C’est simplement une excellente occasion de voir tous les différents secteurs de la communauté, mettant en valeur ces différents quartiers d’affaires», a déclaré Mary Oros, membre du conseil, à propos du festival de Dement Town.

Ce premier événement mettant en vedette trois groupes musicaux a été bien accueilli, avec plus de 600 personnes présentes.

Mike Venier, membre du Conseil, a déclaré que le niveau de coordination entre les organisateurs des événements et les services municipaux avait ouvert la voie au succès.

« Ce dont j’entends beaucoup parler de la part de notre groupe Chamber Main Street, c’est le niveau de coordination qui existe désormais entre leur personnel et celui de notre ville – il s’agit du service de police, des pompiers, du service de rue, presque chacun de nos services. les départements acceptent et comprennent l’importance de ce que nous essayons d’accomplir en tant que communauté de destination et la quantité de travail qu’il faut pour assurer la sécurité publique lorsque nous organisons ces événements », a-t-il déclaré. — Mike Venier, membre du conseil municipal de Dixon

« Ce dont j’entends beaucoup parler de la part de notre groupe Chamber Main Street, c’est le niveau de coordination qui existe désormais entre leur personnel et celui de notre ville – il s’agit du service de police, des pompiers, du service de rue – presque chacun de nos services. les départements acceptent et comprennent l’importance de ce que nous essayons d’accomplir en tant que communauté de destination et la quantité de travail qu’il faut pour assurer la sécurité publique lorsque nous organisons ces événements », a-t-il déclaré.

« Alors que nous avançons dans les années à venir pour faire de Dixon une communauté de destination, il est formidable que tous nos départements comprennent cela, et grâce au leadership de ce conseil, cela sera un rouage important à mesure que nous avancerons dans les années à venir. »

Le conseil a également entendu un rapport sur des projets de rues en cours dans la ville.

Le directeur des travaux publics de Dixon, Matt Heckman, a déclaré que les travailleurs du projet ITEP, qui vise à installer des sentiers polyvalents au bord de la rivière tout au long de Viaduct Point, ont foré et installé des caissons pour les supports de la promenade.

Dans un autre projet, du liant asphaltique est mis en place dans les rues Division et Fargo, et le mélange final de surface devrait être en baisse d’ici la fin de cette semaine ou la semaine prochaine, a déclaré Heckman.

« Il y a du trottoir et le quartier a l’air fantastique, donc si vous voulez passer un soir et jeter un oeil, il y a toute une transformation là-bas », a-t-il déclaré.

Bishop a déclaré que même si les travaux routiers peuvent être difficiles à gérer, les résidents du quartier étaient prêts à faire refaire la rue.

« Je sais que nous avons tous dû y faire face, mais cela s’annonce bien », a-t-il déclaré, ajoutant que cela améliorerait l’accès pour ceux qui vont et reviennent de l’école.

Heckman a déclaré que les travaux de bétonnage en cours sur le site du projet Gateway se poursuivent à l’extrémité nord. L’entrepreneur a coulé les bordures et les trottoirs au cours de la semaine dernière, a-t-il déclaré.

« En plus des tâches quotidiennes, de nombreux travaux d’investissement sont encore en cours, et ils se déroulent à un rythme assez rapide en ce moment », a-t-il déclaré.

Le directeur municipal, Danny Langloss, a félicité Bonnell Industries pour l’inauguration la semaine dernière d’une nouvelle usine de fabrication de 100 000 pieds carrés dans le parc d’affaires du comté de Lee.

« Ils ont eu une très belle inauguration la semaine dernière », a-t-il déclaré. « Leur équipe compte désormais 95 membres et ils s’attendent à ce que ce nombre atteigne 127 membres au cours des prochaines années. [That’s a] énorme investissement de la famille Bonnell et de son équipe. C’est super excitant.

Langloss a également félicité la Chambre de commerce de Dixon et Main Street pour leur engagement envers le festival Dement Town.

« La quantité de travail nécessaire pour préparer tout cela – leur personnel est arrivé à 7h30 du matin et est resté là jusqu’à 23h ou 23h30 ce soir-là », a-t-il déclaré. « Nettoyer, démolir, en plus des 40 heures au moins qu’ils font par semaine. Il y a eu une bonne participation et ils sont très satisfaits, surtout pour la première année.

Le conseil municipal a également approuvé mardi soir la reconduction de deux membres de la commission du plan de la ville. Josie Whaley et Spencer Aurand ont été reconduits dans leurs mandats qui prendront fin le 31 août 2027.

Le conseil a également approuvé la nomination de Jennifer Sarno au Dixon Historic Theatre Group pour un mandat qui se terminera le 18 mars 2025.